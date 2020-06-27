Коронавирус

Вести.RuВести.RuДонецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
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Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

Вести.Ru18:50

Обстрелы или COVID? ДНР закрыла границу с Украиной

Царьград18:03

ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19

Газета.Ru15:25

ДНР снова закрывает КПП на линии сопрокосновения из-за пандемии COVID-19

Аргументы и Факты17:03

ДНР снова закрывает КПП на линии сопрокосновения из-за коронавируса

РИА Новости15:52

ДНР приостановила пропуск граждан через линию соприкосновения с Украиной

ТАСС17:04

ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

РЕН ТВ15:12
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Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается

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Денис Владимирович Пушилин
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