Коронавирус
Вести.RuДонецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Политика
Le Point (Франция): мир с точки зрения России (Le Point)
Россия выглядит вездесущей на международной арене, и европейцы считают ее деятельность агрессивной по своей сути.
ИноСМИ 18:14
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
Музыка
Образ Чонгука в новом клипе признан лучшим
Сегодня известный бойз-бенд BTS из Южной Кореи порадовал своих поклонников новым видеоклипом на песню «Stay Gold».
Popcake вчера в 09:27
Шоу-бизнес
«Папина дочка» показала соблазнительное тело в купальнике
Звезда сериала «Папины дочки» позировала перед камерой в слитном купальнике. На фото знаменитость лежит на песке.
Слово и Дело 13:02
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается
Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.
Аргументы недели 13:38
Общество
Илон Маск пошутил по поводу выхода GTA 6
Российская газета вчера в 07:20
Здоровье
В Евросоюзе одобрили первый препарат для лечения COVID-19
В Евросоюзе одобрили первый препарат для лечения COVID-19.
Piter.tv вчера в 13:24
Общество
Ростуризм составил список стран с действующими ограничениями на въезд
Российское Федеральное агентство по туризму составило и опубликовало список стран, в которых действуют ограничительные меры на въезд, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.
NewInform вчера в 19:28
Наука
Лучшее за день. 27 июня
Байкальские рачки оказались очень необычными еще в одном: те белки, которые у других ракообразных отвечают за восприятие запаха, байкальским животным придают окраску.
Индикатор 18:24
Кино
Премьера фильма «Мулан» перенесена на август
Disney вновь перенесли премьеру фильма «Мулан» теперь уже на 21 августа 2020 года.
Inc-news.ru 17:11
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Здоровье
Sözcü (Турция): пять полезных и важных советов о мороженом (Sözcü)
Диетолог, нутрициолог Нур Эджем Байды Озман (Nur Ecem Baydı Ozman) отмечает, что мороженое является одним из самых легких десертов в летние месяцы, который при его умеренном потреблении может принести много пользы.
ИноСМИ 19:02
Происшествия
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Происшествия
Открытое горение в ангаре в Подольске ликвидировано
Открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске было ликвидировано.
RT на русском 18:00
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Путешествия
Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года
Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия 17:12
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Космос
Маск показал масштабные фотографии топливных баков Starship
Фотографии баков позволяют лучше представить себе масштабы корабля – на вершине баков можно заметить две фигурки рабочих, напоминающих муравьев, забравшихся на банку из-под пива.
Хайтек+ вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия 07:48
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
Политика
Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах
Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике.
Южный Федеральный 03:36