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Вести.RuВести.Ru

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.В источнике
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Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

Вести.Ru18:50

Обстрелы или COVID? ДНР закрыла границу с Украиной

Царьград18:03

ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19

Газета.Ruвчера в 15:25

ДНР снова закрывает КПП на линии сопрокосновения из-за пандемии COVID-19

Аргументы и Факты17:03

ДНР снова закрывает КПП на линии сопрокосновения из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 15:52

ДНР приостановила пропуск граждан через линию соприкосновения с Украиной

ТАСС17:04

ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 15:12
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Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей

По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ruвчера в 06:43
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Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России

Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360°26 июня в 16:18
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Байден возмутился отсутствием санкций против России за Афганистан

Байден подчеркнул, что Трамп, по информации NYT, «будучи верховным главнокомандующим» уже «в течение нескольких месяцев знал об этом», но «даже не ввел санкции в отношении России за это грубейшее нарушение международного права».
Взгляд.ру20:29
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«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
Интерфаксвчера в 08:37
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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новостивчера в 17:56
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Устаревшие F-22 пополнят ВВС США из-за проблем с новыми истребителями

Источник фото: The drive Командующий ВВС США Майк Холмс рассказал изданию The drive, что из-за проблем с новыми истребителями F-22 Raptor, авиапарк пополнят самолёты, которые ныне выполняют роль учебно-тренировочных.
HotGeo25 июня в 04:07
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Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

Резкое похолодание начнется в европейской части России с 29 июня, тепло останется лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа25 июня в 23:24
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