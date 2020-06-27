Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
Смотрите также
Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Опубликован тизер четвертого сезона сериала «Рассказ служанки»
Facebook изменил правило написания названия Киева
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Устаревшие F-22 пополнят ВВС США из-за проблем с новыми истребителями
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Екатерина Архарова написала заявление в полицию на Марата Башарова
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.В источнике
Подробнее о событии