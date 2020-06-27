с чего всё началось

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.

Наука Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых Негативные последствие COVID-19 затрагивают не только органы дыхания и могут беспокоить человека долгие годы. 1

Авто Власти Греции пообещали гражданам льготы за переход на электрокары На первом этапе грекам обещают субсидии на общую сумму в 100 миллионов евро, которые, по расчетам правительства, смогут удешевить покупку 14 тысяч единиц электрокаров на 25%.

Происшествия Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков. 11

Политика Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.

Здоровье В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19. 460

Путешествия Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова. 1

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 424

Политика Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель. 20

Шоу-бизнес Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки. 150