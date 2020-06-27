Коронавирус

Вести.RuВести.RuДонецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
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Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ
 опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.
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