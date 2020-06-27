с чего всё началось

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,8K

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 6,8K

Здоровье Диетолог назвала опасность чрезмерного потребления минеральной воды Диетолог Светлана Соломеина заявила, что минеральная вода в целом полезна для организма, так как содержит необходимые организму микроэлементы. 3

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 616

Общество Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом"). 25

Происшествия В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер» Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 828

Наука Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца» Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times. 348

Авто Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.

Гаджеты Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников. 88

Политика Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2» Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине. 364

Кино Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры Продюсеры легендарного мультсериала «Симпсоны» сделали официальное заявление, в котором сообщили о том, что теперь белые актеры никогда не будут допущены до процесса озвучки цветных персонажей. 152