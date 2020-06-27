Политика
Вести.RuДонецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
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с чего всё началось
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.Газета.Ruвчера в 15:25
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У северных границ России нашли повышенную радиацию
Позднее в Росгидромете заявили агентству «Интерфакс», что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено.
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LiveResult.Ru вчера в 14:10
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Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями
Россия имеет все возможности выйти из пандемии COVID-19 с минимальными потерями, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 04:59
Общество
На следующей неделе туляков ожидает похолодание
На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 26 июня в 07:15
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
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Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 26 июня в 06:45
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
Отмечается, что модели подорожали на 20000-30000 рублей. Haval F7 базовой версии можно приобрести за 1 489 000 руб.
Evo-rus.com 03:28
Происшествия
В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики
В Норильске остановлена несанкционированная перекачка в тундру стоков с Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю".
Вести.Ru 03:58
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
Общество
В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, из них двадцать восемь - строители одной рабочей площадки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:18
Футбол
Тедеско на русском языке оценил работу судей в матче с «Уфой»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал работу судейской бригады Владислава Безбородова в матче 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).
Metaratings вчера в 14:05
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 26 июня в 06:38
Космос
Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили
ТАСС вчера в 22:14
Политика
В США предъявили обвинения пытавшимся свалить статую Эндрю Джексона
В США предъявили обвинения четверым участникам протеста, которые попытались свалить с постамента статую седьмого президента Соединённых Штатов Эндрю Джексона около Белого дома.
RT на русском 04:37
Гаджеты
Планшетофон Honor X10 Max показали на живых фото
Evo-rus.com 05:33
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева на днях стала мамой в четвертый раз.
Дни24 01:53
Путешествия
Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года
Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия вчера в 17:12
Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ вчера в 08:58