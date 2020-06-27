с чего всё началось

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.

Общество У северных границ России нашли повышенную радиацию Позднее в Росгидромете заявили агентству «Интерфакс», что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено. 56

Футбол «Динамо» и ЦСКА скатали ничью, армейцами руководил Сергей Овчинников Ганчаренко поехал развеяться в родную Беларусь и успел вернуться назад, а ЦСКА к отчётному матчу готовил «Босс» Сергей Овчинников.

Политика Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2» Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине. 374

Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 7,9K

Общество В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, из них двадцать восемь - строители одной рабочей площадки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 30

Футбол Тедеско на русском языке оценил работу судей в матче с «Уфой» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал работу судейской бригады Владислава Безбородова в матче 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

Политика Львовский журналист признался в ненависти к Украине Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину. 194

Шоу-бизнес Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 27

Политика В США предъявили обвинения пытавшимся свалить статую Эндрю Джексона В США предъявили обвинения четверым участникам протеста, которые попытались свалить с постамента статую седьмого президента Соединённых Штатов Эндрю Джексона около Белого дома.

Путешествия Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова. 3