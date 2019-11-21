Футбол

Газета.RuГазета.RuДонецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке

Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24". По информации издания, клуб заплатит 20 тыс. гривен (53 тыс. рублей).
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