Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24". По информации издания, клуб заплатит 20 тыс. гривен (53 тыс. рублей).

Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке

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