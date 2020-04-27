На горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тыс. звонков. Мы надеемся, что с каждым днем у нас будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы.

На сегодняшний день донорами плазмы крови в Москве стали уже 130 человек, переболевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова журналистам во вторник. Она уточнила, что еще более 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки.

В Москве 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом

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