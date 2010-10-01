СМИ не прекращают свою работу на время майских праздников. Представители средств массовой информации смогут перемещаться по донской столице на основании выданных ранее пропусков, сообщил губернатор Василий Голубев.

Донские СМИ продолжат свою работу во время майских праздников

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