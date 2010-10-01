Общество

Don24Don24Донские СМИ продолжат свою работу во время майских праздников

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СМИ не прекращают свою работу на время майских праздников. Представители средств массовой информации смогут перемещаться по донской столице на основании выданных ранее пропусков, сообщил губернатор Василий Голубев.
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На время майских праздников не все пропуска будут действительны на Дону

ФедералПресс09:12

Донские СМИ продолжат свою работу во время майских праздников

Don2408:49
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:34, Ашберн
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. По данным источников "Ъ", у него высокая температура.
Коммерсантъ 13:05
1,6K
Экономика

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК 07:55
127
Общество

В Пензенской области вводится масочный режим

«Для жителей Пензенской области становится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах», - написала Дина Черемушкина.
1pnz.ru 08:45
12
Происшествия

Убийца попутчицы BlaBlaCar сознался в преступлении 10-летней давности

iReactor 12:04
1
Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
118
Общество

ОГЭ в нынешнем году могут отменить

Минпросвещения РФ обсуждает возможность отменить Основные государственные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников и провести аттестацию по итоговым оценкам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью Общественному телевидению России.
Коммерсантъ 13:02
1
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Ведомости 12:27
1K
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
298
Происшествия

В воронежском селе 11-летняя девочка забеременела от сводного брата

В с. Яцейка Эртильского района Воронежской области 11-летняя девочка, которую воспитывали в приемной семье, забеременела от сводного брата.
Обозреватель Врн 08:42
18
Общество

Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил выход Москвы на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ведомости 12:41
224
Авто

На продажу выставили самый дорогой Lexus в России

Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног.
Тарантас Ньюс 06:23
9
Экономика

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
ТАСС 10:16
38
Общество

Великобритания объявила о прошедшем пике коронавируса

Пик эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании можно считать прошедшим, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Lenta.ru 13:23
Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
7
Общество

Прокуратура Саратовской области проверит закупку масок по 425 рублей

Прокуратура Саратовской области проверит закупку масок по 425 рублей за штуку.
Деловое.ТВ 05:25
1,4K
Политика

Киев раскрыл итоги переговоров глав МИД стран «нормандской четверки»

Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» договорились, что дата прекращения огня в Донбассе будет определена Трехсторонней контактной группой в кратчайшие сроки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба входе онлайн-брифинга по итогам переговоров.
Rambler News Service 11:39
Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
24
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
554
Спорт

WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18
Политика

Зеленский нашел Саакашвили другую работу

ФАН 09:54
11
Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
46
Футбол

Официально: «ПСЖ» стал девятикратным чемпионом Франции

«ПСЖ» официально объявлен чемпионом Франции сезона-2019/20. Футбольный сезон во Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 12:21
1
Хоккей

«Торпедо» продлило контракты с Белевичем и Аляевым

Нападающий «Торпедо» Андрей Белевич и защитник Артем Аляев продолжат выступать за нижегородский клуб.
Матч ТВ 12:41
1
Шоу-бизнес

Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой

Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru 11:23
20
Общество

Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
33
Общество

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

У мужчины была онкология, он получал паллиативную помощь в больнице имени Даши Севастопольской, но тем не менее статистика засчитает этот случай как смерть от коронавируса, сказал Михаил Развожаев.
Вести.Севастополь 09:45
30
Происшествия

В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов

Газета.Ru 04:32
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
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Здоровье

Названа возможная причина повторного заболевания коронавирусом

Вечерний курьер 07:52
30
Киберспорт

Тысячи фанатов PUBG жалуются на «засилье ботов» в лобби игры

Тысячи фанатов онлайн-игры в жанре королевской битвы жалуются на «засилье ботов» в стартовом лобби.
Дни24 08:46
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