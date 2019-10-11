Донской гимнаст Никита Нагорный сегодня завоевал золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье и впервые стал абсолютным чемпионом мира. Спортсмен набрал 88, 772 баллов по сумме шести упражнений, опередив россиянина Артура Далалояна и украинца Олега Верняева.

Донской гимнаст Никита Нагорный стал абсолютным чемпионом мира

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