Футбол
Дон-ТРДонской гимнаст Никита Нагорный стал абсолютным чемпионом мира
Донской гимнаст Никита Нагорный сегодня завоевал золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье и впервые стал абсолютным чемпионом мира. Спортсмен набрал 88, 772 баллов по сумме шести упражнений, опередив россиянина Артура Далалояна и украинца Олега Верняева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Далалоян поблагодарил украинца Верняева, стоявшего с россиянами на пьедестале ЧМ
Чемпионатвчера в 17:26
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Стаса Михайлова наказали за поддержку Заворотнюк
Российский певец Стас Михайлов заявил, что созданный в Instagram фанатами аккаунт в в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк оказался заблокирован из-за слишком большой активности пользователей.
Рамблер вчера в 04:28
Политика
Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
РИА Новости 04:52
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
Шоу-бизнес
В инстаграме Заворотнюк появились новые фото
На странице в инстраграме актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фото.
Газета.Ru 08:23
Кино
Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
Piter.tv вчера в 11:51
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
RT на русском 07:58
Армия и оружие
Путин заявил о необходимости вывода иностранных войск из Сирии
Путин отметил, что открыто говорил иностранным коллегам, что сирийская территория должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, а территориальная целостность Сирии — полностью восстановлена.
Lenta.ru 06:09
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета 09:06
Происшествия
Суд арестовал имущество на ₽400 млн по делу о хищениях у «Роскосмоса»
Суд арестовал имущество на сумму около 400 млн руб. у обвиняемых по делу о хищениях у «Роскосмоса».
РБК 08:22
Политика
Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц
Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".
Вести.Ru 05:48
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Ранее Путин заявил, что Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за опасений по азиатскому направлению.
ТК Звезда вчера в 05:25
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
RT на русском 05:13
Происшествия
Звезду «Дома-2» Марго Овсянникову жестоко избили на празднике
Звезда проекта «Дом-2» Марго Овсянникова была жестоко избита на празднике. На певицу набросилась неизвестная женщина.
Телепрограмма 04:36
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Политика
Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
REGNUM вчера в 14:18
Игры
Rockstar раскрыла системные требования PC-версии Red Dead Redemption 2
Студия Rockstar Games объявила системные требования PC-версии вестерна Red Dead Redemption 2. Разработчики заявили, что игра создавалась с таким расчётом, чтобы её можно было запустить на системах самых разных конфигураций.
News.ru 10 октября в 08:57
Гаджеты
Huawei представит новый смартфон 17 октября во Франции
Китайский технологический гигант Huawei в прошлом месяце представил новые флагманские смартфоны серии Mate.
3DNews 03:22
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Общество
В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте
Актуальные Новости 08:41
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru вчера в 13:05
Происшествия
Избивавшего заключенного начальника колонии уволят
Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
Lenta.ru 08:01
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Политика
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Lenta.ru вчера в 12:58
Футбол
«Зенит» интересуется хавбеком «Уфы» Карпом
Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп попал в сферу интереса «Зенита», сообщает prosport.ro.
Metaratings 08:30
Авто
Porsche и Boeing совместно разработают летающий автомобиль
Немецкий автопроизводитель Porsche и американская аэрокосмическая корпорация Boeing договорились о партнерстве в разработке электрического летающего автомобиля и изучении «будущего личного городского воздушного транспорта премиум-класса».
Коммерсантъ вчера в 05:39