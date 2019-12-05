Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд на погашение ипотеки многодетных семей

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Правительство выделит еще 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой

Интерфакс05:26

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

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Кабмин выделит средства на погашение ипотеки семей с детьми и обсудит ряд законопроектов

ТАССвчера в 16:04

В Вологде многодетные семьи не могут получить законную материальную поддержку

Медиа-Центр 35media.ruвчера в 03:15
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:59, Ашберн
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Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
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Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
РБК вчера в 14:09
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Минобороны России испытало спутник-инспектор

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Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
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Общество

Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов

Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
РИА Новости 09:15
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Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии

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Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign

В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
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Карлос Тевез: Руни пришел и подарил мне Ламборджини

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Туктамышева завоевала золото на турнире серии «Челленджер» в Загребе

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Госдума ввела налог для самозанятых еще в 19 регионах

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Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
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В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
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Семин рассказал, чему «Локомотив» научил разгром в Туле

Первый тайм в принципе не предвещал такого.
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Ранее Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук призвали украинских граждан выйти на Майдан накануне «нормандского саммита», чтобы призвать Зеленского не допустить возвращения Донбасса в ущерб суверенитета страны и не переступать за «красные линии».
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Трампу предъявят обвинения для импичмента

Палата представителей США составит обвинения в рамках импичмента президента Дональда Трампа.
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Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей

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Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Новая функция WhatsApp Reminders позволит пользователю создавать необходимые задачи и получать напоминания в приложении.
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Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС

По мнению ФАС, стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, продаваемые в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом.
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