Экономика
РИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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В Вологде многодетные семьи не могут получить законную материальную поддержку
Медиа-Центр 35media.ruвчера в 03:15
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:59, Ашберн
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