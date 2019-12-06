Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд на погашение ипотеки многодетных семей

Известия06 декабря в 08:19

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Интерфакс06 декабря в 05:26

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Российская газета06 декабря в 05:18

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REGNUM06 декабря в 05:09

Кто теперь получит 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Life.ru06 декабря в 01:50

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

РИА Новости06 декабря в 05:22
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