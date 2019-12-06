Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд на погашение ипотеки многодетных семей

Известия06 декабря в 08:19

Правительство выделит еще 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой

Интерфакс06 декабря в 05:26

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

РИА Новости06 декабря в 05:22

Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

Российская газета06 декабря в 05:18

Медведев о поддержке многодетных: «Оказалось, меры востребованы»

REGNUM06 декабря в 05:09

Кто теперь получит 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Life.ru06 декабря в 01:50

Кабмин выделит средства на погашение ипотеки семей с детьми и обсудит ряд законопроектов

ТАСС05 декабря в 16:04
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:18, Ашберн
Политика

Москва займет твердую позицию на саммите «нормандской четверки»

Российская сторона придерживается жесткой позиции перед встречей "нормандской четверки", которая должна пройти в Париже 9 декабря, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Sibnet Новости 06 декабря в 07:33
Общество

Роскачество утвердило первые нацстандарты «зеленой» продукции

Роскачество совместно с научными и отраслевыми объединениями разработало национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:21
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русском 06 декабря в 23:00
Недвижимость

В России зафиксирован рост цен на вторичное жилье

Среди городов Северного Кавказа лидером стал Владикавказ: здесь вторичная недвижимость подорожала на 15%, до 44 тыс. рублей за 1 кв. м. Издание отмечает, что в Москве и Санкт-Петербурге стоимость жилья обновила исторический максимум и достигла 200,5 тысяч рублей и 124,6 тысяч рублей за 1 квадратный метр соответственно.
Online47.ru 00:38
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Общество

Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Газета.Ru вчера в 07:25
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Дикая кошка оставила глубокие раны на руке Тимати

Рэпер Тимати показал в Instagram фото, на котором запечатлены глубокие раны, которые оставила на его руке дикая кошка.
Актуальные Новости вчера в 06:09
Футбол

Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
Давыдов.Индекс вчера в 07:57
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как долго следует прогревать автомобиль зимой, чтобы не нарушить ПДД и не навредить экологии и двигателю.
Известия вчера в 23:54
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи теперь могут создавать напоминания.
РБК 00:58
Происшествия

Полицейский залил в патрульную машину виски вместо незамерзайки

Вести.Ru 00:41
Политика

Шойгу заявил о деградации отношений России с НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об ухудшении отношений государства с НАТО.
Национальная служба новостей вчера в 10:23
Происшествия

Власти Забайкалья заказали очередной 31 новый автобус для Читы

Чита.Ру вчера в 20:40
Политика

Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину

Россия не откажется от транзита газа через Украину, несмотря на строительство газопровода «Северный поток-2», сооружение которого близко к завершению.
РБК 06 декабря в 07:34
Футбол

«Крузейро» с Педро Рошей вылетел во вторую лигу Бразилии

Metaratings вчера в 17:17
Здоровье

В России выросло число страдающих гипертонией

В России за последние 10 лет выросло число больных гипертонией, свидетельствуют данные Росстата.
REGNUM 01:03
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше

ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
РБК вчера в 23:00
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Lenta.ru вчера в 16:47
Политика

Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:30
Армия и оружие

Российские военные вошли в сирийскую Ракку

RT на русском 01:14
Политика

На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 17:36
Происшествия

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Газета.Ru 07 декабря в 15:17
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия вчера в 06:31
Общество

Названы регионы России, где меньше всего курят и пьют

Жители Северного Кавказа реже всех в России имеют вредные привычки, в первую очередь, пристрастие к алкоголю и курению.
REGNUM 00:26
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