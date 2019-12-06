Экономика
РИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд на погашение ипотеки многодетных семей
Известия06 декабря в 08:19
Правительство выделит еще 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой
Интерфакс06 декабря в 05:26
Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки
Российская газета06 декабря в 05:18
Кабмин выделит средства на погашение ипотеки семей с детьми и обсудит ряд законопроектов
ТАСС05 декабря в 16:04
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:18, Ашберн
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