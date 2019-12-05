Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд на погашение ипотеки многодетных семей

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
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