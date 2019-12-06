Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд на погашение ипотеки многодетных семей

Известия06 декабря в 08:19

Правительство выделит еще 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой

Интерфакс06 декабря в 05:26

Медведев о поддержке многодетных: «Оказалось, меры востребованы»

REGNUM06 декабря в 05:09

Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

Российская газета06 декабря в 05:18

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

РИА Новости06 декабря в 05:22

Кто теперь получит 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Life.ru06 декабря в 01:50

Кабмин выделит средства на погашение ипотеки семей с детьми и обсудит ряд законопроектов

ТАСС05 декабря в 16:04
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:16, Ашберн
Происшествия

Еще девять школ «заминировали» в Комсомольске-на-Амуре

Злоумышленники продолжают терроризировать учебные заведения Комсомольска-на-Амуре: утром понедельника, 9 декабря, зафиксировано еще девять сообщений о минировании школ, идет эвакуация, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.
REGNUM 19:34
Кино

Умер актер из «Кинг-Конга» и сериала «Звездный путь» Рене Обержонуа

Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, который известен по съемкам в фильме «Кинг-Конг» и телесериале «Звездный путь», скончался в воскресенье, 8 декабря, в возрасте 79 лет.
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Общество

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«Спартак» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

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Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
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Qualcomm представила две мобильные платформы с поддержкой 5G

Американская компания Qualcomm представила версии однокристальных систем (Soc) Snapdragon 865 и 765 со встроенными модемными чипами мобильной связи пятого поколения (5G).
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Происшествия

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru 19:34
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

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Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Экономика

В Якутии выполняют планы по развитию животноводства

Айсен Николаев на совещании по реализации указа «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства Якутии» и вопросам мелиорации сельхозземель выделил пять направлений, в которых 24 мероприятия.
REGNUM 18:56
Технологии

Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров

Как рассказали ученые-гидробиологи, новый метод основан на анализе специфических биохимических маркеров – в частности, исследуется состав жирных кислот, попадающих в организм рыб с пищей.
РИА Новости 19:00
Общество

Доробалюк – Осипову: В 2020 году учтем ошибки по реализации нацпроектов

Доробалюк рассказала об итогах работы в текущем году.
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Экономика

Россия обошла США и догоняет Европу

Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в России оказались выше, чем в США и некоторых странах ЕС, в частности, Франции.
Коммерсантъ 17:57
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 06 декабря в 03:59
Общество

В Находке суд приостановил работу предприятия по перевалке угля

Суд приостановил работу компании "Порт Восточные ворота – Приморский завод" в Находке за многократные нарушения при перевалке угля, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
РИА Новости 18:40
Здоровье

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru 00:31
Политика

Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Газета.Ru 18:54
Общество

Москва выиграла спор у Минска по компенсации за «некачественную нефть»

Итоги переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 ноября в Сочи по размеру компенсации за «некачественную нефть», которая поступала в республику некоторое время в апреле текущего года, приняты исходя из российского понимания ее сути.
REGNUM 13:35
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
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Обнаружены микроорганизмы, способные выживать на метеоритах

На метеоритах существуют микроорганизмы, которые способны выжить в невероятных условиях космического излучения, жары и холода.
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Политика

Зеленский договорился о выделении Украине нового кредита МВФ

Международный валютный фонд предоставит Украине трехлетний кредит на четыре миллиарда специальных прав заимствования (SDR) (около $5,5 млрд) в рамках новой программы сотрудничества – сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 01:50
Общество

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
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Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com вчера в 07:00
Политика

Трамп требует от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты КНР

Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить предоставлять денежные займы КНР.
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Политика

В Париже забросали яйцами украинцев

Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
РИА Новости 12:44
Фигурное катание

Загитова пропускает показательные выступления в Турине из-за травмы

Российская фигуристка Алина Загитова не примет участия в показательных выступлениях после финала Гран-при.
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Футбол

Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 12:18
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru вчера в 05:23
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета 14:14
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