Экономика
РИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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Оказалось, что эти меры весьма востребованны, поэтому к 1 млрд рублей, который мы предусмотрели на эти цели, надо выделить дополнительные деньги – 6 млрд рублей. Это позволит сократить долг не менее чем 12 тыс. семей.
— Дмитрий Медведев, российский политикDP.RU 05:45
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Правительство выделит 6 млрд рублей на помощь многодетным в погашении ипотеки
Общественное телевидение России07:32
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