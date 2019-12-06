Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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Дмитрий Медведев
Оказалось, что эти меры весьма востребованны, поэтому к 1 млрд рублей, который мы предусмотрели на эти цели, надо выделить дополнительные деньги – 6 млрд рублей. Это позволит сократить долг не менее чем 12 тыс. семей.
— Дмитрий Медведев, российский политикDP.RU 05:45

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