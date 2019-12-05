Экономика
РИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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В Вологде многодетные семьи не могут получить законную материальную поддержку
Медиа-Центр 35media.ruвчера в 03:15
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