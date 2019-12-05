Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.

Общество Ангела Меркель впервые посетила Освенцим Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.

Экономика Структуры «Агрокома» хотят выкупить старый аэропорт Ростова Структуры, входящие в группу «Агроком» Ивана Саввиди, заявили о готовности выкупить за 570 миллионов рублей территорию старого аэропорта со всеми постройками, которые на ней находятся.

Политика Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».

Общество Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.

Общество Украина поставила России условие по газовым спорам Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.

Политика На Украине объявили о подготовке марша на Крым Присоединение Крыма Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.

Политика Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.

Политика Совет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.

Общество Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей Правительство Украины отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере трех прожиточных минимумов.

Экономика Раскрыта схема финансирования бизнесом нацпроектов Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.

Энергетика Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Политика Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.

Кино IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.

Игры В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2 На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.