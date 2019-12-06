Экономика
РИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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Общество
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Армия и оружие
Порошенко обвинили в бессмысленном «убийстве людей» из-за Донецка: «Война не нужна»
Сергей Рахманин открыто обвинил Петра Порошенко и его соратников, которые не прекратили бои в донецком аэропорту и не вывели оттуда свои силы.
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Политика
В Турции объяснили покупку российских С-400
Общество
Отец Егора Жукова прокомментировал приговор: «Опять кормить обормота»
Отец участника несогласованной с московскими властями акции 27 июля студента Высшей школы экономики Егора Жукова неожиданно отреагировал на приговор суда, пишет РЕН ТВ, "Опять кормить этого обормота", - сказал отец осужденного, узнав про условный срок сыну.
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В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет
Программу использования конверсионных межконтинентальных баллистических ракет для запуска спутников планируется возобновить в будущем году.
Спорт
Российские гандболистки вновь одержали победу на Чемпионате мира
На мировом первенстве по гандболу российские спортсменки со счёт 32:20 разгромили соперниц их Японии и тем самым продлили свою серию побед на текущем чемпионате - четыре подряд.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
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Общество
В Москве скончался отравившийся «Кротом» математик
Известный математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов скончался 3 декабря 2019 года в Москве.
Футбол
Аршавин посоветовал Слуцкому возглавить «Сочи»
Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин посоветовал бывшему главному тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому возглавить «Сочи».
Политика
Лукашенко: Беларусь не станет частью России
Беларусь не станет входить в состав России, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА.
Экономика
Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами
В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Общество
РФ помогла США вычислить предполагаемого хакера Якубца по его электронной почте
Вычислили по электронной почте Более конкретно помощь России описана в показаниях специального агента ФБР Джейкоба Фойлза суду Небраски, размещенных на сайте Минюста США.
Армия и оружие
Минобороны России испытало спутник-инспектор
Шоу-бизнес
Мошенники выставили на продажу особняк Волочковой
Анастасия Волочкова в своем "Инстаграме" сообщила о том, что ее атакуют звонками знакомые с вопросом, действительно ли она продает свой роскошный особняк.
Гаджеты
Apple выпустит iPhone в 2021 году без разъёмов
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Общество
Лидер «Ногу свело!» предупредил о деградации российской нации
Лидер российской рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский предупредил о деградации российской нации.
Общество
В Саратове созданы лучшие в РФ условия для помощи обманутым дольщикам
Власти Саратовской области создали в регионе самые благоприятные во России условия для оказания помощи обманутым дольщикам.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Экономика
Как повышение МРОТ с 1 января отразится на жизни россиян
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 850 рублей с 1 января 2020 года.
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Общество
В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой
Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
Спорт
В Британии призвали отстранить россиян от всех соревнований
Комиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала исполком ВАДА, который пройдет 9 декабря, принять жесткие санкции в отношении российских атлетов.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Политика
Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Здоровье
Названы вредные для мозга продукты
Полезными для мозга ученые назвали попкорн из-за содержащегося в нем кремния, который стабилизирует работу нервной системы и снижает стресс.