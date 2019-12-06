Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд на погашение ипотеки многодетных семей

Известия08:19

Правительство выделит еще 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой

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Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

Российская газета05:18

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REGNUM05:09

Кабмин РФ обсудит выделение Минфину 6 млрд рублей для погашения ипотеки семьями с детьми

ПРАЙМвчера в 16:15

Кабмин выделит средства на погашение ипотеки семей с детьми и обсудит ряд законопроектов

ТАССвчера в 16:04
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