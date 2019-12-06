Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДопфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

Российская газета05:18

Правительство выделит еще 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой

Интерфакс05:26

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

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Кто теперь получит 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Life.ru01:50

Кабмин выделит средства на погашение ипотеки семей с детьми и обсудит ряд законопроектов

ТАССвчера в 16:04
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
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Уточняется, что Путин и Лукашенко обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
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В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания

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Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев

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Вычислили по электронной почте Более конкретно помощь России описана в показаниях специального агента ФБР Джейкоба Фойлза суду Небраски, размещенных на сайте Минюста США.
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По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.
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Для учителей хотят создать общую систему оплаты труда

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в интервью "Известиям" высказался о необходимости создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей.
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Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
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