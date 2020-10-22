В России могут продлить доплаты по COVID-19 для медиков на 2021 год
Правительство России рассматривает возможность продления на 2021 год доплат медикам, которые работают с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил министр финансов Антон Силуанов на собрании фракции «Единой России» в Госдуме.В источнике
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Правительство может продлить медикам доплаты за работу с пациентами с COVID-19
Правительство РФ рассматривает возможность продления на следующий год доплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, средства на это есть в резервном фонде правительства. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на сказал Силуанов, выступая на собрании фракции "Единая Россия".
ТАСС05:15
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