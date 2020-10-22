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В России могут продлить доплаты по COVID-19 для медиков на 2021 год

Правительство России рассматривает возможность продления на 2021 год доплат медикам, которые работают с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил министр финансов Антон Силуанов на собрании фракции «Единой России» в Госдуме.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Правительство может продлить медикам доплаты за работу с пациентами с COVID-19

Правительство РФ рассматривает возможность продления на следующий год доплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, средства на это есть в резервном фонде правительства. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на сказал Силуанов, выступая на собрании фракции "Единая Россия".
ТАСС05:15
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Комсомольская правда

Выплаты медикам, работающими с больными коронавирусом, могут продлить на 2021 год

Комсомольская правда07:03
URA.Ru

В правительстве заявили о выплатах медикам на 2021 год

URA.Ru04:49
РБК

Силуанов допустил продление выплат медикам за работу с COVID на 2021 год

РБК05:26
РИА Новости

Выплаты медикам из-за COVID-19 могут продлить на 2021 год

РИА Новости05:21
ТАСС

Правительство может продлить медикам доплаты за работу с пациентами с COVID-19

ТАСС05:15
RT на русском

В России могут продлить доплаты по COVID-19 для медиков на 2021 год

RT на русском05:14
Национальная служба новостей

Правительство рассматривает возможность продления доплат медикам на 2021 год

Национальная служба новостей05:27

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