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Правительство России рассматривает возможность продления на 2021 год доплат медикам, которые работают с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил министр финансов Антон Силуанов на собрании фракции «Единой России» в Госдуме.

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