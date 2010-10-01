Общество

СолидарностьСолидарностьДополнительную поддержку рождаемости в России оценили в 18 трлн рублей

Проект может быть внедрен в 2022 году и рассчитан до 2028 года. Его прогнозируемая стоимость составит 18 трлн рублей. При этом в 2007 – 2017 годах стоимость повышения рождаемости обошлась государству в 19,3 трлн рублей.
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с чего всё началось

Плюс один ребенок для всех желающих

АСИ предлагает восстановить продемографические расходы бюджета до 2028 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением разработать и реализовать с 2022 года госпрограмму сдерживания второй волны депопуляции в РФ до 2028 года стоимостью 18 трлн руб. Несмотря на кажущиеся огромными цифры, речь идет о восстановлении продемографических расходов на уровне 2007 – 2017 годов.
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Плюс один ребенок для всех желающих

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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
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Принц Гарри и Меган Маркл угрожают королевской семье

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Подсчитано, сколько россияне потратили на празднование Нового года

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Армия и оружие

Экипировку «Ратник» получили почти все бойцы 20-й армии ЗВО

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Вернувшийся в Россию Opel в 2020 году планирует расширить свой модельный ряд на нашем рынке до шести автомобилей.
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Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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