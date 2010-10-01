АСИ предлагает восстановить продемографические расходы бюджета до 2028 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением разработать и реализовать с 2022 года госпрограмму сдерживания второй волны депопуляции в РФ до 2028 года стоимостью 18 трлн руб. Несмотря на кажущиеся огромными цифры, речь идет о восстановлении продемографических расходов на уровне 2007 – 2017 годов.

с чего всё началось

Проект может быть внедрен в 2022 году и рассчитан до 2028 года. Его прогнозируемая стоимость составит 18 трлн рублей. При этом в 2007 – 2017 годах стоимость повышения рождаемости обошлась государству в 19,3 трлн рублей.

Дополнительную поддержку рождаемости в России оценили в 18 трлн рублей

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