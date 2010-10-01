Общество
СолидарностьДополнительную поддержку рождаемости в России оценили в 18 трлн рублей
Проект может быть внедрен в 2022 году и рассчитан до 2028 года. Его прогнозируемая стоимость составит 18 трлн рублей. При этом в 2007 – 2017 годах стоимость повышения рождаемости обошлась государству в 19,3 трлн рублей.
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АСИ предлагает восстановить продемографические расходы бюджета до 2028 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением разработать и реализовать с 2022 года госпрограмму сдерживания второй волны депопуляции в РФ до 2028 года стоимостью 18 трлн руб. Несмотря на кажущиеся огромными цифры, речь идет о восстановлении продемографических расходов на уровне 2007 – 2017 годов.Коммерсантъвчера в 16:59
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АСИ направило предложения по улучшению демографической ситуации в рабочую группу Госсовета
Будущее России. Национальные проекты07:53
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Известно, что удалось обнаружить 41 случай заражения этим вирусом, из них двух человек выписали из медучреждения, семь пребывают в больнице в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние других пациентов стабильное.
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Напомним, что ранее появилась информация о том, что наследник королевской семьи принц Гарри и его жена хотят отказаться от своего титула.
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Opel расширит модельный ряд автомобилей в РФ
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