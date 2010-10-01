Экономика

СолидарностьСолидарностьДополнительную поддержку рождаемости в России оценили в 18 трлн рублей

Проект может быть внедрен в 2022 году и рассчитан до 2028 года. Его прогнозируемая стоимость составит 18 трлн рублей. При этом в 2007 – 2017 годах стоимость повышения рождаемости обошлась государству в 19,3 трлн рублей.
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с чего всё началось

Плюс один ребенок для всех желающих

АСИ предлагает восстановить продемографические расходы бюджета до 2028 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением разработать и реализовать с 2022 года госпрограмму сдерживания второй волны депопуляции в РФ до 2028 года стоимостью 18 трлн руб. Несмотря на кажущиеся огромными цифры, речь идет о восстановлении продемографических расходов на уровне 2007 – 2017 годов.
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АСИ предложило ориентировать россиян на модель семьи с двумя детьми

Давыдов.Индекс08:27
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Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.
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Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
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Обвиняемый в покушении на убийство жены депутата в Москве признал вину

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В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения

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"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
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В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета

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«Авангард» по буллитам обыграл «Амур»

«Авангард» обыграл «Амур» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У хозяев отличился Игорь Руденков, у гостей — Валентин Пьянов.
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США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы

США ввели санкции в отношении депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других законодателей республики.
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Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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