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Дополнительные 2,8 млрд рублей получит Подмосковье на оказание медпомощи

Московская область получит из федерального бюджета дополнительные 2,8 млрд рублей на оказание бесплатной медицинской помощи.
Известия
Российские регионы дополнительно получат 89 млрд рублей из федерального бюджета на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи.
Бизнес журнал
Соответствующее решение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства
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ТИА
Дополнительное финансирование должно помочь субъектам России повысить запас прочности систем здравоохранения и позволить продолжить борьбу с распространением коронавируса, не сокращая при этом расходы на плановую медпомощь.
РЕН ТВ

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