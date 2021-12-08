Дополнительное финансирование должно помочь субъектам России повысить запас прочности систем здравоохранения и позволить продолжить борьбу с распространением коронавируса, не сокращая при этом расходы на плановую медпомощь.
Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового "хозяина" - животное, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Госдума на заседании в среду поддержала в третьем, окончательном чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.
При выборе курса лечения рака мочевого пузыря возникает ряд проблем, но исследователи из Университета штата Айова надеются, что их инновационное исследование поможет врачам и пациентам быстрее прийти к оптимальному плану лечения.