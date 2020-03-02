Экономика

ИзвестияИзвестияДополнительные услуги предлагают включить в стоимость кредита

Заемщики будут лучше информированы о том, сколько им придется переплачивать за дополнительные услуги, в том числе за медицинские страховки, консультации юристов в некоторых комиссиях, которые банки навязывают при выдаче кредита.
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Расплата за услуги: допсервисы предлагают включить в стоимость кредита

Известия16:01

Центробанк придумал, как защитить россиян от навязчивых банков

URA.Ru18:33

В Центробанке хотят включить в стоимость кредита дополнительные услуги

ФедералПресс15:50

ЦБ предлагает включать дополнительные банковские услуги в стоимость кредитов

Online47.ru18:43

Литовцы платят больше: ЦБ сравнил цены на банковские услуги в Балтии

Sputnik Литва03:45
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
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Число погибших в столичной бане из-за сухого льда выросло до трех

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На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда.
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Известия 21:02
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В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
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Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости 10:34
Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 10:00
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Напомним, Овечкин забил свои 44-й и 45-й голы в сезоне и вновь догнал Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс», разделив с ним 2-3 места в гонке снайперов.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Популярного блогера-гея избили в Москве

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Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
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Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
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«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

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Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

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Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
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Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
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Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены

Задержанные в Анкаре три журналиста российского агентства «Sputnik Турция» освобождены после дачи показаний, передает «РИА Новости» со ссылкой на их родственников.
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