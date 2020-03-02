Экономика

ИзвестияИзвестияДополнительные услуги предлагают включить в стоимость кредита

Заемщики будут лучше информированы о том, сколько им придется переплачивать за дополнительные услуги, в том числе за медицинские страховки, консультации юристов в некоторых комиссиях, которые банки навязывают при выдаче кредита.
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Расплата за услуги: допсервисы предлагают включить в стоимость кредита

Известия16:01

Центробанк придумал, как защитить россиян от навязчивых банков

URA.Ru18:33

В Центробанке хотят включить в стоимость кредита дополнительные услуги

ФедералПресс15:50

ЦБ предлагает включать дополнительные банковские услуги в стоимость кредитов

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Литовцы платят больше: ЦБ сравнил цены на банковские услуги в Балтии

Sputnik Литва03:45

Банки будут включать дополнительные услуги в стоимость кредита

UssurMedia.ru18:00
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:33, Ашберн
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

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Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
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Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Армия и оружие

Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама

Зенитные установки сирийской армии ведут интенсивный огонь в районе Хамы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:40
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Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой

Metaratings 09:59
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости 27 февраля в 19:29
Политика

Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС

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Политика

Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
РИА Новости 18:22
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Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Кино

Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

ТАСС вчера в 14:36
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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
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Назначенный премьер Ирака отказался от своего поста

Мухаммед Тауфик Аляуи, назначенный премьер-министром Ирака, направил письмо президенту страны Бархаму Салеху с просьбой о своей отставки, сообщает телеканал "Ас-Сумария".
Life.ru 17:35
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Спорт

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
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Мадонна расплакалась после падения на своем концерте в Париже

Американская певица Мадонна упала во время своего выступления в Париже со стула и не смогла закончить песню из-за слез.
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Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Lenta.ru 16:52
Общество

В Багдаде обстреляли американское посольство

В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Lenta.ru 16:55
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Происшествия

Известного блогера Андрея Петрова избили в Москве

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На фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата» нашли намек на персонажа из «Невероятного Халка»

Дотошные фанаты MCU обнаружили одну из таких возможных отсылок на фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата».
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Двух журналистов избили в Греции

На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ, во время того как они занимались освещением ситуации с мигрантами и беженцами из Турции.
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«Роналду с трибуны оказал большее влияние на игру, чем Месси за 90 минут на поле»

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Происшествия

Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess

Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
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Audi объявила стоимость спортивного кроссовера SQ7 для РФ

Компания Audi начала принимать заказы на новый спортивный крососвер SQ7. Цена автомобиля в России начинается от 6 785 000 рублей.
Тарантас Ньюс 28 февраля в 08:08
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«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд

Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Коммерсантъ 13:41
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В России под налог на роскошь попали Honda и Mazda

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В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

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«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби в 20-м туре ЧР

РИА Новости вчера в 10:29
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Задержанного в Стамбуле главного редактора Sputnik Турция освободили

Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, задержанного ранее в Стамбуле, отпустили на свободу.
Аргументы и Факты 11:30
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