Экономика
ИзвестияДополнительные услуги предлагают включить в стоимость кредита
Заемщики будут лучше информированы о том, сколько им придется переплачивать за дополнительные услуги, в том числе за медицинские страховки, консультации юристов в некоторых комиссиях, которые банки навязывают при выдаче кредита.
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Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
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Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
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Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Зенитные установки сирийской армии ведут интенсивный огонь в районе Хамы, передает корреспондент РИА Новости.
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Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
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Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС
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Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
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Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
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Назначенный премьер Ирака отказался от своего поста
Мухаммед Тауфик Аляуи, назначенный премьер-министром Ирака, направил письмо президенту страны Бархаму Салеху с просьбой о своей отставки, сообщает телеканал "Ас-Сумария".
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Спорт
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
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Мадонна расплакалась после падения на своем концерте в Париже
Американская певица Мадонна упала во время своего выступления в Париже со стула и не смогла закончить песню из-за слез.
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
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На фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата» нашли намек на персонажа из «Невероятного Халка»
Дотошные фанаты MCU обнаружили одну из таких возможных отсылок на фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата».
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Двух журналистов избили в Греции
На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ, во время того как они занимались освещением ситуации с мигрантами и беженцами из Турции.
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«Роналду с трибуны оказал большее влияние на игру, чем Месси за 90 минут на поле»
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Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess
Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
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Audi объявила стоимость спортивного кроссовера SQ7 для РФ
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Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
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В России под налог на роскошь попали Honda и Mazda
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В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
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«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби в 20-м туре ЧР
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Задержанного в Стамбуле главного редактора Sputnik Турция освободили
Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, задержанного ранее в Стамбуле, отпустили на свободу.