Экономика

ИзвестияИзвестияДополнительные услуги предлагают включить в стоимость кредита

Заемщики будут лучше информированы о том, сколько им придется переплачивать за дополнительные услуги, в том числе за медицинские страховки, консультации юристов в некоторых комиссиях, которые банки навязывают при выдаче кредита.
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Центробанк меняет правила кредитования физических лиц

Вести.Ru22:18

ЦБ планирует расширить полную стоимость кредита

РЕН ТВ21:12

Литовцы платят больше: ЦБ сравнил цены на банковские услуги в Балтии

Sputnik Литва03:45

Центробанк придумал, как защитить россиян от навязчивых банков

URA.Ru18:33

В Центробанке хотят включить в стоимость кредита дополнительные услуги

ФедералПресс15:50

Расплата за услуги: допсервисы предлагают включить в стоимость кредита

Известия16:01

ЦБ предлагает включать дополнительные банковские услуги в стоимость кредитов

Online47.ru18:43
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Происшествия

Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека

Вечерняя Москва 28 февраля в 23:37
Космос

В океанах Марса водилась селедка

В океанах Марса водилась селедка Ученые NASA нашли на Марсе подтверждение того, что там когда-то зарождалась жизнь.
Экспресс газета 01:00
Политика

Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
РИА Новости 14:16
Происшествия

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости 22:17
Наука

Ученые рассказали, какие болезни может вылечить любовь

Online47.ru 20:41
Происшествия

В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
ТАСС 20:23
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Lenta.ru 16:52
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Российская газета 16:40
Происшествия

В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей

В воскресенье агентство Татар-информ сообщило, что в Казани мать пыталась убить двоих сыновей и покончить с собой, при этом один из детей погиб.
ТАСС 12:04
Общество

На Сахалине хотят ограничить сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

Власти Сахалина решили обратиться в правительство России с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с японским островом Хоккайдо из-за нового коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 18:17
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Спорт

Лыжная сборная России без Большунова стала третьей в эстафете в Лахти

Третье время на финише показала мужская эстафетная четверка из России в рамках 11-го этапа Кубка мира в Лахти 1 марта.
Красная весна 12:22
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Боец представляющий Россию Магомед Анкалаев выразил уверенность в своей победе над Ионом Куцелабой.
Лезги газет 15:05
Шоу-бизнес

Студентка из Екатеринбурга вылетела из «Холостяка» в первом же выпуске

В воскресенье в эфир вышел первый выпуск нового сезона «Холостяка», в котором приняла участие 21-летняя студентка из Екатеринбурга Валерия Николаева.
Екатеринбург Онлайн 18:14
Экономика

Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 28 февраля в 05:50
Футбол

«Зенит» накажет виновных в стычке фанатов на матче с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс 15:50
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета вчера в 06:47
Хоккей

Панарин первым из россиян набрал 90 очков в сезоне

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией Флайерз" (3:5) набрал два очка, сделав две результативные передачи.
Sport.ru 16:14
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru 11:26
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости 19:30
Экономика

Путин рассказал об экономических последствиях из-за коронавируса

25 февраля в Международном валютном фонде (МВФ) рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики.
Известия 03:23
Общество

Абэ призвал японцев не скупать туалетную бумагу из-за коронавируса

Японцы начали в последнее время активно скупать туалетную бумагу после того, как в Сети появилась информация о том, что ее и медицинские маски якобы делают из одного материала.
ФАН вчера в 10:44
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:51
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Политика

Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России

Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
Известия 05:05
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Армия и оружие

Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море

В Средиземное море через пролив Гибралтар вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Эйзенхауэр», сообщили британские СМИ.
Взгляд.ру 00:49
Экономика

Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Стало известно, что самая высокая доля просроченной задолженности по кредитам населению выявлена в Ингушетии.
Газета.Ru 19:34
Общество

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4212 человек

Число зараженных коронавирус нового типа в Южной Корее установилось на отметке в 4212 человек.
Газета.Ru 22:18
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