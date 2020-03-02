Экономика
ИзвестияДополнительные услуги предлагают включить в стоимость кредита
Заемщики будут лучше информированы о том, сколько им придется переплачивать за дополнительные услуги, в том числе за медицинские страховки, консультации юристов в некоторых комиссиях, которые банки навязывают при выдаче кредита.
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Происшествия
Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека
Космос
В океанах Марса водилась селедка
В океанах Марса водилась селедка Ученые NASA нашли на Марсе подтверждение того, что там когда-то зарождалась жизнь.
Политика
Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
Наука
Ученые рассказали, какие болезни может вылечить любовь
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Происшествия
В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей
В воскресенье агентство Татар-информ сообщило, что в Казани мать пыталась убить двоих сыновей и покончить с собой, при этом один из детей погиб.
Общество
На Сахалине хотят ограничить сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса
Власти Сахалина решили обратиться в правительство России с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с японским островом Хоккайдо из-за нового коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Спорт
Лыжная сборная России без Большунова стала третьей в эстафете в Лахти
Третье время на финише показала мужская эстафетная четверка из России в рамках 11-го этапа Кубка мира в Лахти 1 марта.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Боец представляющий Россию Магомед Анкалаев выразил уверенность в своей победе над Ионом Куцелабой.
Шоу-бизнес
Студентка из Екатеринбурга вылетела из «Холостяка» в первом же выпуске
В воскресенье в эфир вышел первый выпуск нового сезона «Холостяка», в котором приняла участие 21-летняя студентка из Екатеринбурга Валерия Николаева.
Экономика
Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Футбол
«Зенит» накажет виновных в стычке фанатов на матче с «Локомотивом»
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Хоккей
Панарин первым из россиян набрал 90 очков в сезоне
Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией Флайерз" (3:5) набрал два очка, сделав две результативные передачи.
Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Экономика
Путин рассказал об экономических последствиях из-за коронавируса
25 февраля в Международном валютном фонде (МВФ) рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики.
Общество
Абэ призвал японцев не скупать туалетную бумагу из-за коронавируса
Японцы начали в последнее время активно скупать туалетную бумагу после того, как в Сети появилась информация о том, что ее и медицинские маски якобы делают из одного материала.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Политика
Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России
Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Армия и оружие
Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море
В Средиземное море через пролив Гибралтар вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Эйзенхауэр», сообщили британские СМИ.
Экономика
Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Стало известно, что самая высокая доля просроченной задолженности по кредитам населению выявлена в Ингушетии.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4212 человек
Число зараженных коронавирус нового типа в Южной Корее установилось на отметке в 4212 человек.