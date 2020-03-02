Экономика
ИзвестияДополнительные услуги предлагают включить в стоимость кредита
Заемщики будут лучше информированы о том, сколько им придется переплачивать за дополнительные услуги, в том числе за медицинские страховки, консультации юристов в некоторых комиссиях, которые банки навязывают при выдаче кредита.
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Речь идет о медицинских страховках, консультациях юристов и некоторых комиссиях. При участии Центробанка сейчас разрабатываются поправки к закону о потребительском кредите, которые предполагают внесение всех подобных услуг в расчет полной стоимости кредита (ПСК).Известия16:01
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