Экономика

ИзвестияИзвестияДополнительные услуги предлагают включить в стоимость кредита

Заемщики будут лучше информированы о том, сколько им придется переплачивать за дополнительные услуги, в том числе за медицинские страховки, консультации юристов в некоторых комиссиях, которые банки навязывают при выдаче кредита.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Расплата за услуги: допсервисы предлагают включить в стоимость кредита

Речь идет о медицинских страховках, консультациях юристов и некоторых комиссиях. При участии Центробанка сейчас разрабатываются поправки к закону о потребительском кредите, которые предполагают внесение всех подобных услуг в расчет полной стоимости кредита (ПСК).
Известия16:01

Подробнее о событии

Банкам запретят навязывать услуги при выдаче кредита

News.ru22:32

Расплата за услуги: допсервисы предлагают включить в стоимость кредита

Известия16:01

ЦБ планирует расширить полную стоимость кредита

РЕН ТВ21:12

ЦБ предлагает включать дополнительные банковские услуги в стоимость кредитов

Online47.ru18:43

Центробанк придумал, как защитить россиян от навязчивых банков

URA.Ru18:33

В Центробанке хотят включить в стоимость кредита дополнительные услуги

ФедералПресс15:50

Центробанк меняет правила кредитования физических лиц

Вести.Ru22:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:44, Ашберн
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Экономика сегодня вчера в 20:37
Здоровье

Прибывающие из опасных из-за коронавируса стран сахалинцы будут на карантине

Сахалинский минздрав предупреждает всех жителей области о том, что при возвращении из стран, неблагополучных по коронавирусу, они однозначно (это слово глава минздрава Владимир Ющук подчеркнул) будут помещаться в карантинную зону под наблюдение на срок не менее трех недель.
Сахалин.Инфо 19:03
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Культура

Умерла народная артистка России Мария Антонова

RT на русском 11:39
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии арестован за взятку

Во время обысков у фигурантов в служебных кабинетах изъяли деньги и кокаин Правоохранительные органы задержали в Иркутске заместителя руководителя территориального управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Байкал-Daily 22:25
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Политика

На парламентских выборах в Словакии побеждают центристы

«После подсчета голосов на 70% участков уже ясно, что выборы выиграла партия «Обычные люди и независимые личности», я поздравляю с победой ее председателя Игоря Матовича», – цитирует Пеллегрини РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 21:58
Происшествия

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости 22:17
Авто

В марте АвтоВАЗ объявляет скидки на автомобили Lada

Автомобили LADA подешевеют в марте. Волжский автогигант намерен предложить приверженцам отечественного автопрома выгодные цены со скидками.
ToDay News Ufa 12:19
Гаджеты

Представлен первый в мире смартфон из углепластика

ToDay News Ufa 09:11
Армия и оружие

Турция сбила два самолета ВВС Сирии

Ruposters.ru 07:10
Здоровье

Билл Гейтс сравнил опасность коронавируса с эпидемией «испанки»

Коронавирус COVID-19 по своей опасности сопоставим с эпидемией испанского гриппа 1918 года, считает основатель Microsoft Билл Гейтс.
Красная весна вчера в 13:19
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Киберспорт

8 минут геймплея Nioh 2. Показали битву с боссом

Cyber.sports.ru 06:56
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ 21:02
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия 18:03
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости 19:30
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК 02:00
Экономика

Экономисты рассказали, как сохранить деньги при падении рубля

Экономисты рассказали, как сохранить деньги во время экономических потрясений, пишет URA.RU.
Пятый канал 13:15
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Lenta.ru 19:41
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM 14:08
Кино

Дэниэл Рэдклифф не собирается возвращаться к роли Гарри Поттера

Актер стал знаменитым именно благодаря данной роли, но он не собирается снова пробовать такой образ.
HotGeo 05:14
Здоровье

В Роспотребнадзоре россиян призвали отказаться от поездок за границу

Как уточнила руководитель ведомства, в случае, если нет возможности отказаться от поездки, следует её максимально сократить.
Мойка78 вчера в 01:29
Авто

Cоставлен топ-3 подержанных семиместных кроссоверов

Под капотом кроссовера установлен двигатель мощностью 140 лошадиных сил. Ранее эксперты составили топ-5 среднеразмерных кроссоверов.
Профиль 08:51
Происшествия

В Челябинске эвакуировали автомобиль с ребенком внутри

По словам вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, эвакуатор не имел права забирать машину с ребенком внутри ни при каких обстоятельствах.
МедиаКорСеть 28 февраля в 04:22
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости 19:29
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно выбросить из домашней аптечки

Остальные медикаменты назначит врач. Ранее Мясников назвал популярные в нашей стране лекарства-«пустышки».
Газета Кемерова 22:35
Авто

Toyota построит в Китае завод по выпуску новых электромобилей

Японский концерн Toyota намерен построить в Китае своей завод и выпускать электрокары.
Picsnews.net 12:54
Происшествия

Пес нашел череп пропавшего 14 февраля россиянина в Екатеринбурге

Газета.Ru 12:32
Политика

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Коммерсантъ 18:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное