Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руДополнительные выплаты получили почти 123 тыс. медиков

Почти 123 тыс. медработников получили на сегодняшний день стимулирующие выплаты, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.
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Почти 123 тыс медиков получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19

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Почти 123 тысячи медработников получили стимулирующие выплаты

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Дополнительные выплаты получили почти 123 тыс. медиков

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Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
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Samsung создаёт умное окно

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