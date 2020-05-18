Коронавирус
Взгляд.руДополнительные выплаты получили почти 123 тыс. медиков
Почти 123 тыс. медработников получили на сегодняшний день стимулирующие выплаты, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
Общество
До конца мая россияне смогут увидеть МКС в небе невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут невооруженным глазом увидеть в небе Международную космическую станцию.
НТВ вчера в 10:25
Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета вчера в 02:39
Игры
Пиковый онлайн Terraria достиг почти 500 тысяч одновременных игроков
Вчера, 16 мая, для PC-версии песочницы Terraria вышло обновление 1.4 под названием Journey's End.
Игромания.ру вчера в 02:56
Путешествия
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РИА Новости 07:55
Здоровье
Когда откроют торговые центры в Иванове: позиция губернатора и главного санврача
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский провел конференцию с представителями торговых центров региона на тему запуска их работы.
IvanovoNews 10:26
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления епархиями епископов Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова).
Газета.Ru 12:44
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ, неизвестный открыл огонь на улице Малышева.
Известия 11:57
Происшествия
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы
Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура.
Российская газета 12:14
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Общество
В Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза
Компания обосновала заявку тем, что над проектом работали и вложения в него проводились, принимая во внимание правила Газовой директивы до внесения новых пунктов.
Актуальные Новости 10:44
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Технологии
Samsung создаёт умное окно
ITZine.ru 10:57
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Здоровье
В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях
Биотехнологическая компания Moderna заявила о завершении начальной стадии испытаний вакцины от коронавируса, антитела были выработаны у всех 45 добровольцев, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 11:45
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат 06:48
Кино
Игры на престоле: была ли Екатерина II феминисткой
Известия 11:00
Политика
Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем
Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую корпорацию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем в вопросах организации слежки за гражданами.
Известия 12:54
Единоборства
Оверим победил Харриса на UFC Fight Night 172
Голландец Алистар Оверим одержал победу над Уолтом Харрисом на UFC Fight Night 172. Встреча завершилась во втором раунде.
РЕН ТВ 16 мая в 23:52
Экономика
Правительство РФ утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
Правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним.
Моя Москва.онлайн 12:04
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Футбол
«Спартак» заплатил за Соболева больше первоначальной суммы выкупа
Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды из "Крыльев Советов" в январе. Красно-белые воспользовались правом выкупа контракта футболиста.
Bobsoccer 09:58
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49