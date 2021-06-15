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Дополнительные выплаты за рост цен на продукты предложили ввести в России

Продовольственная инфляция в мире может быть высокой еще долго, поэтому российским семьям государство могло бы доплачивать по тысяче рублей за рост цен на еду.
Lenta.ru
Независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов считает, что государство могло бы компенсировать российским семьям рост цен на продукты.
Наша версия
Эксперт считает, что было бы достаточно хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц.
Sibnet Новости
Сумма помощи, которую можно было потратить на еду, должна была составить 25 процентов от регионального прожиточного минимума.
Lenta.ru
Андрей Сизовхоккеист
На мой взгляд, было бы достаточно выдавать хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование.Lenta.ru

С чего всё началось

Эксперт предложил доплачивать семьям за рост цен на еду

Продовольственная инфляция в мире может оставаться высокой еще долго, считает независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. В интервью "Российской газете" он рассказал, как государство могло бы помочь россиянам справиться с ростом цен на еду.
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