Продовольственная инфляция в мире может оставаться высокой еще долго, считает независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. В интервью "Российской газете" он рассказал, как государство могло бы помочь россиянам справиться с ростом цен на еду.

Российская газета 15 июня в 00:00