Дополнительные выплаты за рост цен на продукты предложили ввести в России
Глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов заявил, что малообеспеченные семьи должны получать компенсацию за рост цен на продукты питания. Об этом 15 июня сообщает «Российская газета».В источнике
На мой взгляд, было бы достаточно выдавать хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование.Lenta.ru
С чего всё началось
Эксперт предложил доплачивать семьям за рост цен на еду
Продовольственная инфляция в мире может оставаться высокой еще долго, считает независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. В интервью "Российской газете" он рассказал, как государство могло бы помочь россиянам справиться с ростом цен на еду.
Российская газета15 июня в 00:00
Аналитик Сизов предложил способ нивелировать рост цен на продукты в России
Экономика сегодня15 июня в 02:44