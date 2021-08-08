Почти половина (47%) россиян собираются потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки, говорится в исследовании Райффайзенбанка (есть у ТАСС). На текущие расходы налоговый вычет планирует потратить 31% респондентов, на ремонт - 22%.
Между обеими странами, по мнению Кулганека, должны развиваться прагматичные связи, но российско-чешские отношения не сдвинутся с точки замерзания, пока РФ не исключит республику из списка недружественных стран.
Минцифры РФ разработало проект постановления правительства, определяющий случаи осуществления сбора и обработки биометрических персональных данных, используемых для идентификации и аутентификации в информационных системах организаций.