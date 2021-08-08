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До половины россиян тратят налоговый вычет на погашение ипотеки

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Согласно исследованию Райффайзенбанка, 47% россиян тратят или собираются потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru
9% собираются добавить возвратные средства к накоплениям, 3% - к инвестициям, 2% - к первоначальному взносу на новую квартиру.
ТАСС
Управляющий директор по кредитным розничным продуктам банка Андрей Спиваков отмечает, что в среднем клиенты кредитной организации выплачивают ипотеку за семь лет.
ТАСС
В опросе участвовали жители семи российских мегаполисов в возрасте от 26 до 55 лет, которые в течение последних пяти лет приобретали квартиру в ипотеку.
URA.Ru

С чего всё началось

Почти половина россиян тратят налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки

Почти половина (47%) россиян собираются потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки, говорится в исследовании Райффайзенбанка (есть у ТАСС). На текущие расходы налоговый вычет планирует потратить 31% респондентов, на ремонт - 22%.
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