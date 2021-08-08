Глава МИД Чехии призвал выстраивать заново политические отношения с Россией

Между обеими странами, по мнению Кулганека, должны развиваться прагматичные связи, но российско-чешские отношения не сдвинутся с точки замерзания, пока РФ не исключит республику из списка недружественных стран.