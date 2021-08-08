Почти половина (47%) россиян собираются потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки, говорится в исследовании Райффайзенбанка (есть у ТАСС). На текущие расходы налоговый вычет планирует потратить 31% респондентов, на ремонт - 22%.
Команда ученых из Лондонского королевского университета Холлоуэй провела обширный метаанализ, сравнив 90 исследований, опубликованных за последние 20 лет, в которых обсуждается влияние химикатов на пчел.
Вопрос о повышении НДПИ для металлургической промышленности с 2022 года решен, сообщил президент Владимир Путин на встрече с участниками строительства завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.