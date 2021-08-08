Путин пообещал повысить НДПИ для металлургов в 2022 году

Вопрос о повышении НДПИ для металлургической промышленности с 2022 года решен, сообщил президент Владимир Путин на встрече с участниками строительства завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.