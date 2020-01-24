Политика
РИА НовостиДопрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Происшествия
Неизвестный расстрелял шесть человек в Германии
Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг.
Происшествия
Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом
В Ленинградской области обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает портал "Невские Новости".
Общество
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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
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ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Общество
Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии
Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
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Путин не стал пожимать руку Пенсу
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Лукашенко рассказал о «поставленной раком» Белоруссии
Белоруссию раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел.
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У Дениса Черышева диагностировали травму бедра
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Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке, Старых — восьмая
Немецкая биатлонистка Денизе Херрман завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 км на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Общество
Источник сообщил о переносе пуска «Союза» с Плесецка
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с военным спутником связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк отложен на неопределенный срок, ракету снимут со старта для устранения проблемы, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Политика
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
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Главу минздрава Ростовской области выпустили из-под домашнего ареста
Срок домашнего ареста министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской не продлен, передает 24 января портал Donnews.
Политика
Израильские СМИ назвали провалом выступление Зеленского в Давосе
Израильский портал 7 Kanal назвал провалом выступление президента Украины Владимира Зеленского на Международном экономическом форуме в Давосе, которое прошло 22 января.
Общество
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Общество
Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города
По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Культура
Le Monde (Франция): через 13 лет после создания Хацунэ Мику продолжает свою далеко не виртуальную карьеру (Le Monde)
Новые материалы Средства, которые идут в ход, чтобы придать Хацунэ Мику жизнь во время концерта, значительно усовершенствовались со времен первых публичных выступлений в 2009 году.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Происшествия
Главу Объединенной транспортной корпорации арестовали за мошенничество
Генеральный директор Объединенной транспортной корпорации (ОТК) Давид Тетро арестован по решению Тверского суда Москвы в пятницу, 24 января.
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Роджер Федерер выиграл 100-й матч на Australian Open
Политика
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.