Политика

РИА НовостиРИА НовостиДопрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов

Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
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Допрос Порошенко в ГБР Украины продлился более трех часов

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