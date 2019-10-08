Политика

Российская газетаРоссийская газетаДопрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева. При регистрации на рейс SU-103, при прохождении паспортного контроля никаких проблем у нее не возникло, сообщает ТАСС.
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Депутат Юмашева прилетела в Москву

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Депутат Юмашева вернулась из Нью-Йорка в Москву

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Депутат Инга Юмашева вылетела в Россию

Радио Маяк00:09
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И наступит мрак: названа дата гибели Солнца

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
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Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
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Президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества.
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Первый этап Большого казанского кольца достроят в 2020 году

Строительство первого этапа Большого казанского кольца планируют закончить в следующем году ко дню празднования столетия ТАССР.
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Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

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Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
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