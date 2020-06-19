Политика

ТАССТАССДоработанный план восстановления экономики направили Путину

Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики. Президент предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие недели, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации.
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Путину направили доработанный проект плана по восстановлению экономики

Москва 2406:38

Правительство передало Путину доработанный план восстановления экономики

РБК05:05

Эксперт: чтобы восстановиться, IT-бизнесу нужна временная свобода от налогов

Logirus.ru17 июня в 04:53

Доработанный план спасения российской экономики дошел до Путина

Национальная служба новостей04:15

Путину направили проект общенационального плана восстановления экономики

РИА Новости04:10

Доработанный план восстановления экономики направили Путину

ТАСС04:45

Лес рубят, щепки летят: совместимы ли нацпроект «Экология» и спасение экономики

Будущее России. Национальные проекты17 июня в 02:30
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Политика

США расширили санкции против «режима Асада» в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал жесткие экономические санкции против руководства Сирии, в том числе президента Башара Асада и его жены.
Росбалт 17 июня в 09:02
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
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Политика

Пашинян назвал основные препятствия для карабахского урегулирования

Без полноценного участия властей Нагорного Карабаха не может быть существенного прогресса в переговорах по урегулированию карабахского конфликта.
Sputnik Армения 07:52
Политика

Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
Известия 09:40
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Политика

Премьер Украины заявил о начале второй волны коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны коронавируса в стране, передает «Страна.ua».
Lenta.ru 10:44
Игры

Разработчики остались довольны продажами Persona 4 Golden в Steam

Ранее Persona 4 Golden заняла четвертое место в недельном топе продаж магазина Steam.
CyberSport.ru 03:50
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Экономика

Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле

Французский суд взыскал с бывшего члена Совета Федерации Виталия Малкина налог в размере 1,7 миллиона долларов за шале на горнолыжном курорте Куршевель стоимостью 35 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.
РИА Новости 05:34
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
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Политика

Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера

Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
Весьма 08:37
Футбол

Фанаты «Локомотива» до конца сезона будут уходить со стадиона на 20-й минуте

Организация болельщиков «Локомотива» United South опубликовала заявление о протесте против руководства клуба из-за ухода главного тренера Юрия Сёмина.
Чемпионат 10:14
Политика

Аксенов заявил, что Крым справится без поставок воды с Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров справится без поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, никто не позволит шантажировать крымчан этим вопросом.
РИА Новости 10:16
Экономика

Тестирование неквалифицированных инвесторов вызывает вопросы

Вопрос тестирования неквалифицированных инвесторов вызывает вопросы.
Finam.Ru 08:33
Общество

В Воронежской области продлён режим безопасного поведения

Воронеж, 19 июня 2020, 17:17 — REGNUM Режим безопасного поведения в Воронежской области продлён до 28 июня включительно, изменения в указ «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности» внёс 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.
REGNUM 10:17
12
Общество

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
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Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
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Общество

Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе

15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Происшествия

Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи

Оказалось, что все это произошло во время разговора по видеосвязи дяди Лизы - Виталия - с ее мамой Светланой.
Московский Комсомолец 09:18
Политика

Путин рассказал о подарках от своих внуков

Президент России Владимир Путин хранит подарки от своих внуков в комнате отдыха.
ФАН 10:32
Политика

Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
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Здоровье

Врач рассказала, как можно определить рак по запаху

Evo-rus.com 04:58
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Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
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Финансы

Набиуллина на выступлении после снижения ставки надела брошь-голубь

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прикрепила к лацкану пиджака значок в виде голубя.
РБК 09:26
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса

BetOn 03:32
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Политика

Путин раскритиковал работу контрольных управлений при ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 июня, раскритиковал работу контрольных управлений во время разлива топлива в Норильске.
Известия 08:03
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Культура

Скончался заслуженный артист России Василий Стоноженко

Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко. Об этом в пятницу сообщили в российском Союзе театральных деятелей.
Культуромания 09:24
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Авто

Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей

Несколько дней назад специалисты концерна «Калашников» опубликовали видео, в котором и проверили этот миф.
Тарантас Ньюс 06:49
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Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
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