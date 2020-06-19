Политика
ТАССДоработанный план восстановления экономики направили Путину
Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики. Президент предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие недели, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации.
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Эксперт: чтобы восстановиться, IT-бизнесу нужна временная свобода от налогов
Logirus.ru17 июня в 04:53
Лес рубят, щепки летят: совместимы ли нацпроект «Экология» и спасение экономики
Будущее России. Национальные проекты17 июня в 02:30
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика
Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске
RT на русском 07:40
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Автоспорт
Франц Тост: Квят часто был быстрее Риккардо
F1news.ru 04:38
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM 17 июня в 22:32
Общество
21 июня уральцы смогут наблюдать солнечное затмение
Телеканал ОТВ 17 июня в 17:16
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Политика
Лукашенко заявил, что проблемы в отношениях с РФ «не катастрофические»
Лукашенко на встрече с Лавровым заявил, что проблемы в отношениях с РФ "не катастрофические", их удастся решить, сообщает БелТА.
ТАСС 07:32
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
Коммерсантъ 06:30
Здоровье
В Петербурге от COVID-19 скончался врач больницы Святого Георгия
В Петербурге от COVID-19 умер врач Игорь Менакер (фото: больница Св. Великомученика Георгия) Instagram.com После полутора месяцев борьбы за жизнь скончался Игорь Менакер, заведующий 2-м терапевтическим отделением городской больницы Святого Великомученика Георгия, которая перепрофилирована под прием коронавирусных больных.
REGNUM 05:51
Общество
«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры
Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
Интерфакс 06:01
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова собралась стать опекуном матери
Анна-Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, захотела стать опекуном своей матери, актрисы Ксении Качалиной.
Вечерняя Москва 03:26
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Политика
ЕС призвал Минск немедленно освободить Бабарико и его сына
Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына и обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании.
ТАСС 07:19
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv вчера в 01:16
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Культура
Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Селезнёву
Глава государства отметил обаяние артистки и верность профессии. Владимир Путин пожелал Наталье Селезнёвой здоровья, вдохновения и успехов.
Областная газета 04:01
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Общество
Италия рассказала о проникновении коронавируса в декабре 2019-го
COVID-19 обнаружили в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря 2019 -го, а также в Болонье 29 января 2020-го.
Lenta.ru 07:30
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
РИА Новости 03:39
Здоровье
233 новых случая коронавируса выявлено в Нижегородской области
К сожалению, за сутки от COVID-19 в Нижегородской области умерло еще два человек; число летальных случаев достигло 181, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Время Н вчера в 03:21
Культура
«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы
Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
Культура
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
РИА Новости 07:02
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента
Эксперты из Университета Стоуни-Брука спрогнозировали победу Трампа на предстоящих выборах с вероятностью в 91%.
RuNews24.ru 01:06
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Происшествия
В Кузбассе на улице умерла 15-летняя девочка
Следователи в Кузбассе проводят проверку по факту гибели девочки в городе Мариинске, которая скончалась на улице утром в пятницу, предположительно, после вдыхания газа из баллона, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
ТАСС 04:25
Общество
В Mercedes готовят новинки к Гран При Австрии
F1news.ru 06:50
Армия и оружие
Китайские солдаты обстреляли индийцев
Китайские солдаты обстреляли индийцев Погибли трое индийских военнослужащих.
Экспресс газета 16 июня в 08:23
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.
Национальная служба новостей вчера в 04:42