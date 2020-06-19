Политика
ТАССДоработанный план восстановления экономики направили Путину
Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики. Президент предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие недели, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации.
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Эксперт: чтобы восстановиться, IT-бизнесу нужна временная свобода от налогов
Logirus.ru17 июня в 04:53
Лес рубят, щепки летят: совместимы ли нацпроект «Экология» и спасение экономики
Будущее России. Национальные проекты17 июня в 02:30
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество
Торговые центры Петербурга обратились к Роспотребнадзору
Петербургские торговые центры (ТЦ) просят Роспотребнадзор открыть их как можно скорее, не дожидаясь третьего этапа снятия ограничений.
РБК Санкт-Петербург 06:10
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
Авто
Rolls-Royce выпустит самый дорогой автомобиль в мире
Напомним, в 2017 году самым дорогим новым автомобилем в мире стал уникальный Rolls-Royce Sweptail.
Тарантас Ньюс 05:07
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Космос
Запуск спутников «Гонец-М» на РН «Союз-2.1б» намечен на 20 сентября
Появилась информация о времени первого запуска российских телекоммуникационных спутников «Гонец-М» на ракете «Союз-2.1б».
AstroNews.ru 01:31
Политика
Путин показал журналистам тайную комнату в своём кабинете
Газета Кемерова 02:17
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
РИА Новости вчера в 19:01
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости вчера в 04:27
Общество
Журналиста «Дождя» вызвали в центр «Э» после сюжета о покупке голосов
Центр по противодействию экстремизму МВД по Москве (центр «Э») вызвал для дачи показаний специального корреспондента «Дождя» Антона Баева, сообщил «Интерфаксу» главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Коммерсантъ 05:54
Политика
Песков ответил, может ли Путин играть на Трампе, как на скрипке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова экс-советника президента США по безопасности Джона Болтона о том, что Владимир Путин может играть на Дональде Трампе, как на скрипке, передает корреспондент "Газеты.Ru"
Газета.Ru 05:41
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае
Evo-rus.com вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 17 июня в 14:01
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК вчера в 09:07
Общество
В Пензенской области открываются музеи, библиотеки и летние кафе
Согласно документу разрешается деятельность, во-первых, музеев и библиотек при условии предварительной записи, соблюдения дистанции, использования индивидуальных средств защиты, ограничение посетителей.
REGNUM 05:54
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $42 за баррель
Цена нефти Brent на бирже в Лондоне впервые с 8 июня превысила 42 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Вести ФМ 01:14
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19