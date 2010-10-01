Политика
News.ruДоработанный проект госбюджета Украины внесут в парламент до 2 ноября
Доработанный проект закона о бюджете Украины на 2020 год будет внесён в Верховную раду до 2 ноября. Об этом заявил председатель правительства страны Алексей Гончарук.
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Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому
48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ.
Ugpressa.ru 09:18
Происшествия
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 10:28
Культура
В студии нашли последнюю песню Юлии Началовой
Московский Комсомолец 05:36
Энергетика
Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику
Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу к понедельнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Российская газета 14:41
Политика
В правительстве назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня
В ходе программы на телеканале «Россия 24» Чуйченко отметил, что речь идет более чем о 220 тыс. документах, среди которых декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Мойка78 12 сентября в 23:43
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 09:48
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Политика
Владелец Альфа-банка рассказал о встречах с Путиным
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что встречается с президентом России Владимиром Путиным два-три раза в год.
REGNUM 12:25
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Авто
На автошоу во Франкфурте марка Hongqi показала две новинки
На франкфуртском автосалоне состоялась презентация электрического кроссовера Hongqi E115 и прототипа гибридного суперкара S9.
Car.ru 00:04
Происшествия
Появилось видео с места аварии с погибшими в Ярославской области
По уточненным данным, в результате инцидента погибли семь человек, еще 19 – получили травмы различной степени тяжести, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на МЧС.
Вести.Ru вчера в 05:48
Политика
В Госдуме оценили идею Украины соединить Балтийское и Черное моря
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил предложение Украины соединить Балтийское и Черное моря.
Аргументы и Факты 01:01
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
Армия и оружие
Иран пригрозил нацелить ракеты на США
В Тегеране назвали ложью заявления Вашингтона о том, что Иран причастен к подрывам саудовских нефтеперерабатывающих заводов.
Росбалт 04:59
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Происшествия
Источник уточнил число пострадавших при взрыве на севере Сирии
Более 20 человек пострадали и не менее 11 погибли при взрыве заминированного автомобиля в сирийской деревне ар-Раи на западе провинции Алеппо, контролируемой протурецкими группировками, сообщил РИА Новости местный источник.
РИА Новости 14:00
Здоровье
Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга
Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online вчера в 16:50
Здоровье
В Новгородской области врачи начнут «итальянскую забастовку»
В Новгородской области врачи четырех отделений детской областной клинической больницы объявили, что с понедельника начнут «итальянскую забастовку».
Ленправда.Ру вчера в 12:31
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 13 сентября в 07:56
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Гаджеты
Samsung может объединить флагманские линейки в одну
Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
Общество
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс
Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40