Доработанный проект закона о бюджете Украины на 2020 год будет внесён в Верховную раду до 2 ноября. Об этом заявил председатель правительства страны Алексей Гончарук.

Доработанный проект госбюджета Украины внесут в парламент до 2 ноября

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