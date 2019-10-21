Общество

КоммерсантъКоммерсантъДоработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей

Директор авиационного департамента Минпромторга Дмитрий Лысогорский, выступая 18 октября в Госдуме, заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года. Заказ на создание такого самолета был дан еще советским «Аэрофлотом» в конце 1980-х.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Доработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 22:36

Минпромторг готовит серийное производство самолета L-610

Вести.Финанс08:52

Россия строит планы на серийный выпуск обновленного самолета L-610

Политическая Экспертиза06:51

«Ъ»: Минпромторг ищет 25 млрд рублей на возрождение проекта регионального самолета L-610

Будущее России. Национальные проекты07:02

Россия планирует запуск обновленного самолета L-610 в серию

Дни2409:25

Мантуров и Чемезов схватили бюджет за «УЗГу»?

The Moscow Post13:12

На доработку L-610 потратят еще ₽20 млрд

РБК Екатеринбург11:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 23:11, Ашберн
Авто

Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы

Автоновости дня вчера в 10:57
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости 20:31
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»

В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
RT на русском 10:28
Общество

В Грузии актеров московского театра встретили протестной акцией

Телепрограмма вчера в 16:54
Общество

Детей предложили избавить от платы за вывоз мусора

В "Деловой России" отмечают, что тариф на вывоз мусора, который в настоящее время составляет 100-150 рублей на человека, не учитывает возраст проживающих в квартире и распространяется на младенцев, который не производят мусор самостоятельно.
Вести.Ru 12:25
Общество

В России вошли в моду десятиметровые квартиры

Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.
Lenta.ru 20:18
Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных смартфонов

Master Lu назвали топ-10 самых быстрых и производительных смартфонов.
Газета DAILY вчера в 16:35
Политика

Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР

Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 18:39
Единоборства

Руис перед реваншем с Джошуа похудел на 5 килограммов

Напомним, 7 декабря мексиканец в Саудовской Аравии проведет реванш с Джошуа, которому ранее нанес первое поражение в карьере.
Sportbox.RU 20:59
Кино

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат

Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия 09:25
Технологии

Биткойн-воры тайком грабили русских пользователей даркнета

Мошенники использовали заражённый браузер Tor для кражи биткойнов с чужих кошельков.
Царьград 15:00
Происшествия

Пожар в складском помещении на востоке Москвы локализован

Агентство Москва 16:47
Кино

Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»

Критики опубликовали в Сети первые отзывы на третью часть франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
ФАН 13:50
Политика

Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
РБК 17:58
Происшествия

В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре

В Ростовском районе Ярославской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в Ростове Великом, сообщили в администрации района.
Российская газета 10:56
Политика

Министр энергетики США может уйти в отставку с 1 декабря

По информации от источников в Министерстве энергетики США, действующий глава ведомства Рик Перри покинет свой пост 1 декабря, пишет издание The Hill.
Экономика сегодня 21:14
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Здоровье

В Центре им. Алмазова создадут оригинальные «полипилюли» от гипертензии

По данным фармкомпании, сегодня объем рынка кардиологических комбинаций из двух компонентов для лечения гипертензии в России растет каждый год на 8% в упаковках и 32% в рублях (сейчас объем составляет более 5 млрд рублей и около 13 млн упаковок).
Доктор Питер 15:41
Политика

Путин поручил Голодец заняться темой документального кино

О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Российская газета 20:19
Политика

Зеленский поблагодарил японцев за антироссийские санкции

Свободная Пресса 06:39
Политика

Путин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии.
Известия 16:43
Экономика

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Армия и оружие

Госдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты

В США уверены, что Россия скрыла взрыв смертоносного ядерного реактора в августе в Белом море, это произошло во время поднятия со дна новейшего супероружия президента страны Владимира Путина - крылатой ракеты с ядерной установкой под названием Skyfall ("Буревестник").
Газета.Ru 20:40
Спорт

Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости 22:32
Армия и оружие

Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории

Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru 21:39
Общество

Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА

Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor 01:17
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Одной из участниц очередного выпуска нового сезона шоу «Голос» на Первом канале стала Екатерина Осипенко.
Телепрограмма 18 октября в 21:27
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой

Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews 13:06
Авто

Hummer может вернуться на рынок как электромобиль

По предварительным данным, обновленная модель Hummer может появиться на мировом транспортном рынке в 2021 году.
Car.ru 19 октября в 10:10
Армия и оружие

МИД Турции допустил возобновление операции в Сирии

Турция может возобновить операцию против курдов на севере Сирии, считает глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Суть событий 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Let L-610
Пассажирский самолёт
Двухмоторный турбовинтовой самолёт для местных авиаперевозок разработки компании Let Kunovice. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное