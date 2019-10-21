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Армия и оружие Госдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты В США уверены, что Россия скрыла взрыв смертоносного ядерного реактора в августе в Белом море, это произошло во время поднятия со дна новейшего супероружия президента страны Владимира Путина - крылатой ракеты с ядерной установкой под названием Skyfall ("Буревестник").