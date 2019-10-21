Общество
КоммерсантъДоработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей
Директор авиационного департамента Минпромторга Дмитрий Лысогорский, выступая 18 октября в Госдуме, заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года. Заказ на создание такого самолета был дан еще советским «Аэрофлотом» в конце 1980-х.
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«Ъ»: Минпромторг ищет 25 млрд рублей на возрождение проекта регионального самолета L-610
Будущее России. Национальные проекты07:02
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