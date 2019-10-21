Экономика
КоммерсантъДоработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей
Директор авиационного департамента Минпромторга Дмитрий Лысогорский, выступая 18 октября в Госдуме, заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года. Заказ на создание такого самолета был дан еще советским «Аэрофлотом» в конце 1980-х.
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Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Армия и оружие
Индия начала разработку гиперзвукового оружия
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала, как муж избивал ее и сына
Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что экс-супруг Георгий Мартиросян избивал ее и сына Филиппа.
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Армия и оружие
Стратегический бомбардировщик США провел «атаку» у берегов Крыма
На страничке PlaneRadar в сети микроблогов Twitter появилась публикация, на которой видно, как два стратегических бомбардировщика вылетели с военной базы Фрэйрфорд и спустя 4 часа оказались над акваторией Черного моря неподалеку от республики Крым, где провели имитацию бомбардировки.
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Десятки ДТП произошли из-за гололеда в Екатеринбурге
Еще одно ДТП с автобусом произошло между Екатеринбургом и Каменском-Уральским.
Происшествия
ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей
В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Общество
Эксгумация и перезахоронение останков Франко пройдет 24 октября
"В четверг, 24 октября, в 10.30 утра правительство Испании начнет эксгумацию останков диктатора Франциско Франко из базилики Долины Павших в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года", - говорится в заявлении правительства.
Политика
В порт Одессы прибыли американские катера Island
Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».
Политика
Донбасс без автономии назвали победой Украины над Россией
Говорить о реальном начале урегулирования отношений Незалежной и России можно будет лишь после того, как президент РФ приедет на Украину и признает свою вину за все.
Футбол
Уткин о Кононове: Этот человек – обманщик, он мне лгал
По словам Уткина, Кононов в «Спартаке» старался говорить по делу, но журналист вынес только то, что этот человек – обманщик, и в дальнейшем, где бы он ни работал, Уткин будет относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Экономика
В Иркутской области предлагают ввести нулевой налог на электромобили
Иркутская область, 21.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируют ввести нулевой налог на электромобили.
Шоу-бизнес
Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил смешной ролик, где главным действующим лицом стала ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева.
Политика
Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины
За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Единоборства
Конор Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
Армия и оружие
Минобороны: США заинтересованы в Договоре по открытому небу
"Очевидно, что американские военные в Договоре по открытому небу заинтересованы", - цитирует Рыжкова газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.