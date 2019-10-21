Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДоработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей

Директор авиационного департамента Минпромторга Дмитрий Лысогорский, выступая 18 октября в Госдуме, заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года. Заказ на создание такого самолета был дан еще советским «Аэрофлотом» в конце 1980-х.
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Доработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 18:36

Минпромторг готовит серийное производство самолета L-610

Вести.Финанс04:52

Россия строит планы на серийный выпуск обновленного самолета L-610

Политическая Экспертиза02:51
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Происшествия

СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае

RT на русском вчера в 03:45
Экономика

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия вчера в 16:06
Армия и оружие

Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии

Коммерсантъ 04:19
Шоу-бизнес

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 18 октября в 07:36
Армия и оружие

Индия начала разработку гиперзвукового оружия

Политика Сегодня 05:03
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

Lenta.ru вчера в 18:58
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала, как муж избивал ее и сына

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что экс-супруг Георгий Мартиросян избивал ее и сына Филиппа.
Вечерняя Москва вчера в 14:11
Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Армия и оружие

Стратегический бомбардировщик США провел «атаку» у берегов Крыма

На страничке PlaneRadar в сети микроблогов Twitter появилась публикация, на которой видно, как два стратегических бомбардировщика вылетели с военной базы Фрэйрфорд и спустя 4 часа оказались над акваторией Черного моря неподалеку от республики Крым, где провели имитацию бомбардировки.
Дни24 вчера в 04:51
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Происшествия

Десятки ДТП произошли из-за гололеда в Екатеринбурге

Еще одно ДТП с автобусом произошло между Екатеринбургом и Каменском-Уральским.
РЕН ТВ 05:04
Происшествия

ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей

В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Газета.Ru 03:52
Общество

Эксгумация и перезахоронение останков Франко пройдет 24 октября

"В четверг, 24 октября, в 10.30 утра правительство Испании начнет эксгумацию останков диктатора Франциско Франко из базилики Долины Павших в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года", - говорится в заявлении правительства.
РИА Новости 04:42
Политика

В порт Одессы прибыли американские катера Island

Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».
REGNUM 04:44
Политика

Донбасс без автономии назвали победой Украины над Россией

Говорить о реальном начале урегулирования отношений Незалежной и России можно будет лишь после того, как президент РФ приедет на Украину и признает свою вину за все.
Утро.ru 04:08
Футбол

Уткин о Кононове: Этот человек – обманщик, он мне лгал

По словам Уткина, Кононов в «Спартаке» старался говорить по делу, но журналист вынес только то, что этот человек – обманщик, и в дальнейшем, где бы он ни работал, Уткин будет относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.
Нева Спорт 03:49
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ 02:12
Экономика

В Иркутской области предлагают ввести нулевой налог на электромобили

Иркутская область, 21.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируют ввести нулевой налог на электромобили.
Телеинформ вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил смешной ролик, где главным действующим лицом стала ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева.
Телепрограмма вчера в 23:21
Политика

Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины

За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.
Известия вчера в 17:01
Общество

Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС

Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Единоборства

Конор Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.
RT на русском 03:58
Общество

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
РИА Новости вчера в 17:17
Армия и оружие

Минобороны: США заинтересованы в Договоре по открытому небу

"Очевидно, что американские военные в Договоре по открытому небу заинтересованы", - цитирует Рыжкова газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Российская газета вчера в 19:27
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
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