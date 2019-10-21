Общество
КоммерсантъДоработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей
Директор авиационного департамента Минпромторга Дмитрий Лысогорский, выступая 18 октября в Госдуме, заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года. Заказ на создание такого самолета был дан еще советским «Аэрофлотом» в конце 1980-х.
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«Ъ»: Минпромторг ищет 25 млрд рублей на возрождение проекта регионального самолета L-610
Будущее России. Национальные проекты03:02
Обновленная версия самолета L-610 выйдет в серийное производство в 2023 году
РЖД-Партнер18 октября в 09:25
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
РИА Новости 08:09
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных смартфонов
Разработчики теста Master Lu уверены, что уже к концу 2019 года 50% мест в их рейтинге достанется смартфонам, использующим технологию 5G.
МедиаКорСеть 06:55
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 04:40
Политика
Зеленский поблагодарил Японию за сохранение антироссийских санкций
В ходе встречи глава украинского государства поблагодарил Токио «за неизменную позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины» и сохранение антироссийских рестрикций.
ФАН 05:50
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
Авто
Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России
Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
Коммерсантъ 06:43
Экономика
Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Известия 04:15
Общество
Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА
Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».
Рамблер 06:21
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru 18 октября в 06:47
Происшествия
В Рязани во время эвакуации работники ТЦ «забыли» кинозал с детьми
Московский Комсомолец 07:39
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 02:03
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 7,3%
Акции "Яндекса" на открытии Московской биржи подорожали на 7,3%, до 2075 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск.
ТАСС 03:35
Происшествия
В Петербурге болельщика оштрафовали на 20 тысяч за пощечину омоновцу
Российская газета 04:57
Космос
Новые коммерческие ракеты Китая совершат испытательные полёты в 2020 и 2021 годах
Китай в 2020 и 2021 годах совершит испытательные полёты своих следующих двух космических ракет серии Smart Dragon, предназначенных для коммерческого использования.
3DNews 02:49
Общество
Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма»
Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.
Интерфакс 06:25
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru вчера в 08:55
Политика
Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году
"Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году", - отметил министр по итогам переговоров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой.
Российская газета 06:08
Общество
Советник Путина заявил, что Telegram в России не запрещен
В сентябре появилась информация, что крупнейшие российские операторы связи начнут тестировать оборудование для блокировки мессенджера Telegram на жителях Тюмени.
URA.Ru 07:35
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк заметили в районе Даниловского кладбища
Мать Анастасии Заворотнюк заметили в районе Даниловского кладбища.
OAnews 05:13
Политика
Зеленского укорили в повторении пути Порошенко
«Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — сказал Кузьмин.
Lenta.ru 07:36
Технологии
Создан «живой» чехол для смартфонов
Необычный чехол для смартфонов разработали французские инженеры — он выполнен из искусственной «человеческой кожи», которая реагирует на щипки, удары, поглаживания и щекотку.
Sibnet Новости 06:39
Армия и оружие
В Литву прибыла тяжёлая американская военная техника
В Литву прибыла тяжёлая техника американского батальона, который будет дислоцироваться на территории страны в течение полугода.
RT на русском 06:39
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
РИА Новости 07:36
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о разводе
Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.
Московский Комсомолец 04:26
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Политика
Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
ТАСС 06:58