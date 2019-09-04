Экономика

Lenta.ruLenta.ruДорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил

Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ). Из-за отсутствия спроса ведомство было вынуждено отменить запланированный на 29 августа аукцион.
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Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил

Lenta.ru10:39

На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты

Взгляд.ру05:13

В Киеве не пользуются спросом монеты по случаю получения Украиной томоса

РИА Новости05:06

Монеты в честь томоса не пользуются спросом на Украине

Российская газета06:02

Томос не нужен: украинцы сорвали аукцион по продаже памятных монет

ТВ Центр05:13

На Украине не нашлось желающих купить монеты, посвящённые получению томоса

Life.ru07:01

На Украине не нашлось желающих приобрести памятные монеты, посвященные томосу

ТАСС04:30
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
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