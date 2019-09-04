Экономика
Lenta.ruДорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил
Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ). Из-за отсутствия спроса ведомство было вынуждено отменить запланированный на 29 августа аукцион.
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Авто
Стали известны цены хэтчбека Geely GS
Официально цены пока не опубликованы, но нам стало известно, что новинку оценили минимум в 1 299 990 рублей.
110km.ru 02 сентября в 05:55
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Шоу-бизнес
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный дом
Экс-суженый звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой, бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил продать загородные апартаменты, которые в свое время начинал строить с певицей.
Дни24 01:59
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Игры
Valve изменит дизайн библиотеки Steam
Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
CyberSport.ru 14:23
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Происшествия
Под Москвой трехлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила
В городе Щелково Московской области трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и выжила.
Lenta.ru 13:10
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
По условиям сделки Иран должен был сократить свою ядерную программу в обмен на отказ участников соглашения, включая США, от санкций в отношении страны.
РБК 12:10
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы
В Кабардино-Балкарии (КБР) задержан мужчина, обстрелявший машину съемочной группы фильма "Чики".
Интерфакс 13:57
Кино
Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
Российская газета 14:25
Экономика
Минюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян
Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.
РИА Новости 12:10
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Петербургский СКА в овертайме переиграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:51
Футбол
«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
«Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
Чемпионат 13:09
Общество
В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
Технологии
Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к бывшим сотрудникам
Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Лаборатории Касперского» о защите интеллектуальной собственности к основанному экс-сотрудниками разработчику софта «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Rambler News Service 10:36
Политика
Трамп рассекретил военный спутник США необдуманным постом
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп случайным образом умудрился рассекретить американский военный спутник – всё из-за своей страстной привычки постить в Twitter.
Национальная служба новостей 11:57
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23