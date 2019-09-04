Экономика

Lenta.ruLenta.ruДорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил

Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ). Из-за отсутствия спроса ведомство было вынуждено отменить запланированный на 29 августа аукцион.
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"А кому томос!" Аукцион памятных монет об автокефалии ПЦУ совсем не пошел. На него не заявился никто

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Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил

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Life.ru07:01

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РИА Новости05:06

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