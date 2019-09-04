Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ). Из-за отсутствия спроса ведомство было вынуждено отменить запланированный на 29 августа аукцион.

Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил

Армия и оружие Законопроект о сервисном обслуживании военной техники внесен в Госдуму Законопроект о сервисном обслуживании военной техники правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Экономика Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.

Политика Кличко назвал незаконным решение о его увольнении Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Здоровье В России выросла продолжительность жизни Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.

Гаджеты Google официально выпустила Android 10 После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.

Происшествия Следствие рассматривает две версии крушения Су-25 Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.

Экономика ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".

Экономика Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.

Единоборства Александр Емельяненко подписал контракт на бой с Михаилом Кокляевым Известный российский боец ММА Александр Емельяненко заявил о том, что подписал на бой с о стронгменом Михаилом Кокляевым.

Баскетбол Кириленко раскритиковал судей после поражения от Аргентины Президент Российский федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал исход последнего матча первого раунда чемпионата мира сборной России против Аргентины (61:69).

Политика В ЕС согласовали продление антироссийских санкций Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев.

Политика Украинские фрукты и овощи перестали пускать в Европу Украина с 1 сентября лишилась возможности поставлять овощи и фрукты в страны Евросоюза.

Культура Граффити на одинцовских многоэтажках назвали одними из лучших в мире В фестивале Urban Morphogenesis приняли участие порядка 90 уличных художников со всего мира.

Политика США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.

Единоборства Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с американцем Дастином Порье.

Политика В Италии сформировано новое правительство Структура Совмина "Конте-2" разительно отличается от предыдущего правительства, появившегося на свет в результате подписания так называемого "коалиционного соглашения" между правоцентристской "Лигой" и "пятизвездочниками".

Экономика В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Политика Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.

Политика Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

Экономика Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Политика США расширили список санкций по Ирану Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.

Происшествия В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Политика Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.