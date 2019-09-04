Экономика
Lenta.ruДорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил
Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ). Из-за отсутствия спроса ведомство было вынуждено отменить запланированный на 29 августа аукцион.
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Армия и оружие
Законопроект о сервисном обслуживании военной техники внесен в Госдуму
Законопроект о сервисном обслуживании военной техники правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.
REGNUM 02:31
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Здоровье
В России выросла продолжительность жизни
Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
Известия вчера в 22:25
Гаджеты
Google официально выпустила Android 10
После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика 02:51
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Экономика
Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
Единоборства
Александр Емельяненко подписал контракт на бой с Михаилом Кокляевым
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко заявил о том, что подписал на бой с о стронгменом Михаилом Кокляевым.
Allboxing.ru 11:03
Баскетбол
Кириленко раскритиковал судей после поражения от Аргентины
Президент Российский федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал исход последнего матча первого раунда чемпионата мира сборной России против Аргентины (61:69).
Спорт-Экспресс 11:01
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций
Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев.
Российская газета 11:57
Политика
Украинские фрукты и овощи перестали пускать в Европу
Украина с 1 сентября лишилась возможности поставлять овощи и фрукты в страны Евросоюза.
Lenta.ru 10:12
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске
Российская газета 06:33
Армия и оружие
Украинский фейк о сожжении «роскошного дома» главы МВД ДНР рассмешил Алексея Дикого
Согласно фейку, который растиражировали украинские СМИ, дом Дикого в Ясиноватой якобы сожгли диверсанты ВСУ.
Planet Today 09:02
Культура
Граффити на одинцовских многоэтажках назвали одними из лучших в мире
В фестивале Urban Morphogenesis приняли участие порядка 90 уличных художников со всего мира.
Радио 1 09:44
Политика
США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.
РИА Новости 11:38
Единоборства
Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с американцем Дастином Порье.
Sportbox.RU 11:19
Политика
В Италии сформировано новое правительство
Структура Совмина "Конте-2" разительно отличается от предыдущего правительства, появившегося на свет в результате подписания так называемого "коалиционного соглашения" между правоцентристской "Лигой" и "пятизвездочниками".
Российская газета 10:16
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 01 сентября в 23:18
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° 07:53
Политика
Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов
Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
РИА Новости 08:44
Экономика
Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков
Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
РБК 00:05
Политика
США расширили список санкций по Ирану
Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.
ТАСС 11:32
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Происшествия
Катафалк с телом загорелся в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного, который направлялся на кладбище, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:14