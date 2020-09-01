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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

В новую версию комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) могут включить федеральный проект «Южный кластер», предусматривающий строительство нового железнодорожного хода и автодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект Как выяснил "Ъ", проекты масштабного дорожного строительства на черноморском побережье — перенос железной дороги вглубь материка и строительство дублера автотрассы Джубга — Сочи — могут внести в продлеваемый до 2030 года комплексный план модернизации инфраструктуры.
Коммерсантъ17:59
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ТАСС

«Ъ»: строительство дорог на Черноморском побережье на Кубани могут включить в нацпроект

ТАСС04:08
Будущее России. Национальные проекты

Развитие инфраструктуры Черноморского побережья может войти в нацпроекты

Будущее России. Национальные проекты04:02
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Коммерсантъ17:59
Кубань 24

На Кубани проект по строительству дороги на побережье могут внести в нацпроект

Кубань 2402:53
РБК Краснодар

Дороги дороги: дублер трассы до Сочи могут включить в федеральный проект

РБК Краснодар02:33
Телеканал 360°

Проекты дорожного строительства на Кубани могут попасть в нацпроект

Телеканал 360°21:33
Деловая газета. Юг

Дублер трассы Джубга-Сочи и перенос ж/д путей с побережья могут внести в нацпроект

Деловая газета. Юг03:39

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК России по региону и УМВД.
В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований
РИА Новости00:44
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Ведомости00:32
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Экс-министр Олег Галкин дал показания по делу Дмитрия Соколова

В Кировском районном суде Саратова продолжается процесс по делу бывшего министра экологии и природных ресурсов региона Дмитрия Соколова, обвиняемого в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
Взгляд-инфо03:05

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Эхо Москвы03:01
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