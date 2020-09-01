Медведев назвал самое красивое место в России

Но все равно по-доброму завидую всем вам, имея в виду, что вы находитесь в одном из самых красивых мест нашей страны, да и, наверное, всей нашей планеты", - сказал Медведев, приветствуя онлайн участников слета.