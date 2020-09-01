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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

В новую версию комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) могут включить федеральный проект «Южный кластер», предусматривающий строительство нового железнодорожного хода и автодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект Как выяснил "Ъ", проекты масштабного дорожного строительства на черноморском побережье — перенос железной дороги вглубь материка и строительство дублера автотрассы Джубга — Сочи — могут внести в продлеваемый до 2030 года комплексный план модернизации инфраструктуры.
Коммерсантъ17:59
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Кубань 24

На Кубани проект по строительству дороги на побережье могут внести в нацпроект

Кубань 2402:53
ТАСС

«Ъ»: строительство дорог на Черноморском побережье на Кубани могут включить в нацпроект

ТАСС04:08
Деловая газета. Юг

Дублер трассы Джубга-Сочи и перенос ж/д путей с побережья могут внести в нацпроект

Деловая газета. Юг03:39
Piter.tv

Трассы Краснодарского края могут включить в нацпроект

Piter.tv04:46
РБК Краснодар

Дороги дороги: дублер трассы до Сочи могут включить в федеральный проект

РБК Краснодар02:33
Телеканал 360°

Проекты дорожного строительства на Кубани могут попасть в нацпроект

Телеканал 360°21:33
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Коммерсантъ17:59

В МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на «анонимного представителя» Госдепартамента, США могут рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, в случае если Москва «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».
RT на русском17:46
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Шойгу предупредил о вреде гаджетов

Чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов привело к тому, что люди стали меньше путешествовать, жить «коротко и непотребно», заявил в интервью «РИА Новости» президент Русского географического общества, глава Минобороны Сергей Шойгу.
Ведомости04:55
10

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК России по региону и УМВД.
РИА Новости00:44
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Газпром инвестирует 4 млрд рублей в газификацию Архангельской области

Архангельск, 1 сентября 2020, 09:28 — REGNUM Соглашение об инвестициях в газификацию Архангельской области подпишут 1 сентября председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио губернатора региона Александр Цыбульский.
REGNUMвчера в 02:28
4

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru04:44
12

Куман в «Барселоне» вернул правило Гвардиолы

Новоиспечённый главный тренер футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман решил вернуть правило Хосепа Гвардиолы, ранее возглавлявшего "сине-гранатовых" Теперь все футболист каталонской команды должны приезжать ровно за час до старта тренировки.
Честный рейтинг букмекеров04:23

Опубликованы первые снимки интерьера нового Hyundai Ioniq 5

Издание speedme.ru уже сообщало, что Hyundai хочет создать суббрендом для своих чисто электрических автомобилей, который получит название Ioniq, и мы полагаем, что концепт Hyunai 45 в серийном обличии получит название Ioniq 5. Это будет первая модель, выпущенная под новым брендом, и, судя по тому, что мы знаем до сих пор, она должна стать большим хитом.
SpeedMe03:58