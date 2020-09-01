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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

В новую версию комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) могут включить федеральный проект «Южный кластер», предусматривающий строительство нового железнодорожного хода и автодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект Как выяснил "Ъ", проекты масштабного дорожного строительства на черноморском побережье — перенос железной дороги вглубь материка и строительство дублера автотрассы Джубга — Сочи — могут внести в продлеваемый до 2030 года комплексный план модернизации инфраструктуры.
Коммерсантъ17:59
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News.ru

Проект переноса ж/д путей от берега Чёрного моря может стать нацпроектом

News.ru04:41
ТАСС

«Ъ»: строительство дорог на Черноморском побережье на Кубани могут включить в нацпроект

ТАСС04:08
Кубань 24

На Кубани проект по строительству дороги на побережье могут внести в нацпроект

Кубань 2402:53
Деловая газета. Юг

Дублер трассы Джубга-Сочи и перенос ж/д путей с побережья могут внести в нацпроект

Деловая газета. Юг03:39
РБК Краснодар

Дороги дороги: дублер трассы до Сочи могут включить в федеральный проект

РБК Краснодар02:33
Телеканал 360°

Проекты дорожного строительства на Кубани могут попасть в нацпроект

Телеканал 360°21:33
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Коммерсантъ17:59

Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

Соединённые Штаты не исключают, что введут санкции против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
RT на русскомвчера в 13:12
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Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях старше 70 лет

Ряд сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в возрасте от 70 до 80 лет уже сделали прививку от коронавируса, заявил в беседе с РИА Новости директор учреждения Александр Гинцбург.
Live2404:36
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Президент Черногории не признал поражение правящей партии на выборах

Черногорский президент и лидер правящей уже три десятка лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович отказался признать поражение своей коалиции на парламентских выборах.
iReactor31 августа в 01:30
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Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца

Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей.
РИА Новости05:03

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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