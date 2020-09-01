Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект Как выяснил "Ъ", проекты масштабного дорожного строительства на черноморском побережье — перенос железной дороги вглубь материка и строительство дублера автотрассы Джубга — Сочи — могут внести в продлеваемый до 2030 года комплексный план модернизации инфраструктуры.

Коммерсантъ 17:59