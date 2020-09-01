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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

В новую версию комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) могут включить федеральный проект «Южный кластер», предусматривающий строительство нового железнодорожного хода и автодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект Как выяснил "Ъ", проекты масштабного дорожного строительства на черноморском побережье — перенос железной дороги вглубь материка и строительство дублера автотрассы Джубга — Сочи — могут внести в продлеваемый до 2030 года комплексный план модернизации инфраструктуры.
Коммерсантъ17:59
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РБК Краснодар

Дороги дороги: дублер трассы до Сочи могут включить в федеральный проект

РБК Краснодар02:33
ТАСС

«Ъ»: строительство дорог на Черноморском побережье на Кубани могут включить в нацпроект

ТАСС04:08
Деловая газета. Юг

Дублер трассы Джубга-Сочи и перенос ж/д путей с побережья могут внести в нацпроект

Деловая газета. Юг03:39
Кубань 24

На Кубани проект по строительству дороги на побережье могут внести в нацпроект

Кубань 2402:53
News.ru

Проект переноса ж/д путей от берега Чёрного моря может стать нацпроектом

News.ru04:41
Телеканал 360°

Проекты дорожного строительства на Кубани могут попасть в нацпроект

Телеканал 360°21:33
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Коммерсантъ17:59

МВД закрыло дело покончившего с собой из-за куста конопли пенсионера

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, покончившего с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
МВД закрыло дело покончившего с собой из-за куста конопли пенсионера
Lenta.ru05:46
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Шойгу предупредил о вреде гаджетов

Чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов привело к тому, что люди стали меньше путешествовать, жить «коротко и непотребно», заявил в интервью «РИА Новости» президент Русского географического общества, глава Минобороны Сергей Шойгу.
Ведомости04:55
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Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля

Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила заем в 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).
Известия05:51
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску

Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой с его девушкой разгорелся конфликт из-за требования надеть маску, у женщины сломаны два ребра и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
РИА Новости05:08
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