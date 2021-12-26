Будьте в Плюсе

Дорого живется: в отрасли оценили рост цен на аренду из-за новой системы Минстроя

Бизнес просит создать альтернативу государственной информационной системе (ГИС) по регистрации сделок найма недвижимости, сообщили «Известиям» в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
Известия
В законопроекте, который Минстрой согласовывает с другими ведомствами, говорится, что оператор ГИС станет налоговым агентом, но не упоминаются самозанятые граждане, сдающие квартиры, следует из обращения ассоциации.
Известия
В пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий») говорится, что «низкая собираемость налогов на доходы физических лиц — наймодателей жилых помещений и апартаментов приводит к ежегодным потерям бюджета в размере около 162 млрд рублей».
Известия
Создание ГИС позволит в 2023–2025 годах увеличить поступления в бюджет за счет налогов с наймодателей на 62,8 млрд рублей, отмечается в документе.
Известия

Подробнее о событии

Цены на аренду жилья в РФ могут вырасти на 15-20%
Известия17:20
Показать все источники

Интересное

РБК: Центробанк с 2022 года начнет контролировать все денежные переводы между физлицами

Центробанк (ЦБ) России начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами, запрашивая данные по ним у банков, в том числе персональные данные.
Lenta.ru16:39

Академик РАН Мартынов сообщил об оптимальной дозе аспирина при коронавирусе COVID-19

Академик РАН, кардиолог Анатолий Мартынов в разговоре с изданием "Комсомольская правда" заявил, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями значительно выше риск тяжелых осложнений коронавирусной инфекции, чем у других людей.
Ежедневные Новости Владивостока25 декабря в 11:07

Глава Минкульта Ткаченко назвал образ украинки в сериале «Эмили в Париже» оскорбительным

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко возмутился тем, что в новом сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже" создан "карикатурный" и "оскорбительный" образ украинки, намерен направить по этому поводу письмо компании.
РИА Новости24 декабря в 07:24

Вице-президент США Харрис пригрозила России беспрецедентными санкциями из-за Украины

Вице-президент США Камала Харрис заявила о возможности введения новых санкций против России из-за ситуации на Украине.
RT на русском17:33
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

По 13 000 рублей придет вместе с пенсией в январе: россиянам сообщили отличную новость

Денежные выплаты в увеличенном размере начнут приходить многим россиянам уже с 1 января 2022 года.
Primpress.ruвчера в 13:30

Печатные СМИ Украины откажутся от версии на русском языке из-за новых языковых норм

С 16 января 2022 года на Украине вступят в силу новые правила, по которым все печатные издания страны должны выпускать на украинском языке не менее половины своего тиража.
Комсомольская правда16:16

Кадыров: если Зеленский не пересмотрит политику, то Украину должны присоединить к России

Глава Чечни выразил уверенность, что российский лидер не позволит таким планам осуществиться.
РИА Новостивчера в 12:34

Руководство «ПСЖ» обязано продать игроков на 100 млн евро из-за финансового фэйр-плей

Руководство «ПСЖ» в два ближайших трансферных окна должно продать игроков на 100 миллионов евро, информирует L’quipe.
Legalbetвчера в 06:22

Новокаледонские вороны выше оценили сложные в изготовлении инструменты для добычи пищи

Орнитологам удалось установить, что новокаледонские вороны предпочитают использовать более сложные в изготовлении орудия.
ТУТ НЬЮС24 декабря в 04:08

Китайский регулятор оштрафовал Xiaomi за ошибку в рекламе смартфона

Как сообщает XiaomiToday, год назад Xiaomi разместила рекламный баннер на сайте интернет-магазина Tmall, в котором отмечалось, что смартфон Redmi K30 5G оснащен AMOLED-дисплеем от Samsung.
RB.RUвчера в 12:43