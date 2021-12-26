В законопроекте, который Минстрой согласовывает с другими ведомствами, говорится, что оператор ГИС станет налоговым агентом, но не упоминаются самозанятые граждане, сдающие квартиры, следует из обращения ассоциации.
В пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий») говорится, что «низкая собираемость налогов на доходы физических лиц — наймодателей жилых помещений и апартаментов приводит к ежегодным потерям бюджета в размере около 162 млрд рублей».
Академик РАН, кардиолог Анатолий Мартынов в разговоре с изданием "Комсомольская правда" заявил, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями значительно выше риск тяжелых осложнений коронавирусной инфекции, чем у других людей.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко возмутился тем, что в новом сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже" создан "карикатурный" и "оскорбительный" образ украинки, намерен направить по этому поводу письмо компании.