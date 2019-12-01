Энергетика

ИзвестияИзвестияДорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите

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Украина и Россия договорились о транзите газа в Европу на пять лет с возможностью продления еще на десять. Таков итог двухдневных переговоров, прошедших в Берлине и Минске 19–20 декабря. Достигнутые договоренности стали сложным компромиссом, считают эксперты.
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