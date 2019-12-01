Энергетика
ИзвестияДорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите
Украина и Россия договорились о транзите газа в Европу на пять лет с возможностью продления еще на десять. Таков итог двухдневных переговоров, прошедших в Берлине и Минске 19–20 декабря. Достигнутые договоренности стали сложным компромиссом, считают эксперты.
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Происшествия
В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть
"Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, было похищено оружие", - сообщил он в Twitter.
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
Экономика
Госдуме предложили раздать людям 1 трлн рублей просто так
Неосвоенный в 2019 году триллион рублей вызвал у депутатов негодование. Деньги, которые оказались не нужны, предложили отдать населению.
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию
Энергетика
Миллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа
В ходе двусторонних переговоров с Украиной достигнуты итоговые окончательные договоренности по транзиту газа: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в течении следующих четырех лет.
Шоу-бизнес
Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности
Кети Топурия попыталась остановить распространение слухов о том, что носит под сердцем малыша.
Общество
Россия сохраняет ограничения на поставки продовольствия с 60 предприятий Белоруссии
Россия в настоящее время сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии после того, как в отношении ряда белорусских компаний в декабре были сняты ограничения.
Культура
Режиссер «Эпидемии» пообещал, что сериал будет показан без купюр
Режиссер сериала "Эпидемия" Павел Костомаров прокомментировал возвращение пятой серии проекта на платформу Premier.
Политика
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Наука
Археологи узнали настоящее название древнегреческого Парфенона
Как утверждают специалисты, древнегреческий храм, расположенный на афинском Акрополе и посвященный покровительнице этого города Афине, изначально носил название «Гекатомпедон», как и другие постройки такого рода длиной более тридцати метров.
Происшествия
В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры
В Москве было совершено нападение на начальника отдела главного управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе старшего советника юстиции Алексея Зарецкого.
Экономика
Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Происшествия
Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь
По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Армия и оружие
Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе
Экономика
В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих
В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
Общество
Росгидромет рассказал о погоде в новогоднюю ночь в столице
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды ожидать в Москве в последнюю неделю 2019 года.
Общество
В «лубянском стрелке» усмотрели националиста
Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Футбол
Нюбель покинет «Шальке» по окончании сезона
Шальке на своем официальном сайте объявил о том, что 23-летний голкипер Александр Нюбель уйдет из команды после сезона 2019/2020.
Шоу-бизнес
Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Футбол
«Хиддинк просился на работу за 500 тысяч в год. Я не взял». Уникальное интервью от Голышака. Часть 2
Обозреватель «СЭ» разыскал бывшего хозяина «Хартс» Владимира Романова. Публикуем окончание большого интервью.
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Кино
Дженнифер Лопес назвала любимые фильмы со своим участием
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме пост, в котором назвала любимые фильмы со своим участием.
Недвижимость
Вторичный рынок застыл в ожидании
Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость вторичной недвижимости в России в середине декабря составила 67,05 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,1%, а за год — на 7%.