Энергетика

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Украина и Россия договорились о транзите газа в Европу на пять лет с возможностью продления еще на десять. Таков итог двухдневных переговоров, прошедших в Берлине и Минске 19–20 декабря. Достигнутые договоренности стали сложным компромиссом, считают эксперты.
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Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите

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Газовое преклонение перед Украиной

Русская Планета04:20
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